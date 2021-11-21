"У світі тварин": у Харкові молодь влаштувала бійку, дісталося навіть поліції

Учасники бійки були у стані алкогольного сп’яніння

Ранок неділі, 21 листопада, деякі із представників харківської молоді зустріли в поліцейському відділку. Все тому, що перед цим вони влаштували дебош неподалік популярного кафе на площі Павловській.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Відомо, що до правоохоронців близько четвертої ранку надійшов виклик про бійку біля бару "Молодежь". Коли копи прибули, один із забіяк вже практично був у "відключці" а другий усе поривався йому "додати".

Скрин з відео

При спробі з’ясувати стан постраждалого і причини бійки в цілому один із поліцейських постраждав від рук все того ж "невгамовного" нападника.

Відео інциденту ви можете переглянути в нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (контент 18+).

Колеги копа, котрий отримав ляпас, миттєво зорієнтувалися: агресивного хлопця вдалося схопити лише відразу декільком правоохоронцям. Спочатку він активно чинив опір, та під кінець уже показував, що готовий здатися.

Цікаво, що на допомогу 22-річному "герою" поспішили ще кілька людей. Утім, кожного із них вдалося "осадити".

Наразі поліція з’ясовує причини початкової бійки. Найактивнішому ж учаснику нічного дебошу може загрожувати до п’яти років за ґратами — за хуліганство та насильство щодо правоохоронця.

Інцидент вже бурхливо обговорили у харківських Telegram-каналах. Чимало користувачів висловилися на захист поліцейських.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці нещодавньої масової бійки, що сталася у Дніпрі. Замість кулаків у хід йшли ножі і навіть АК-47.