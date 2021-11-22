Рус

Авто полагодили, але їздити на них нема кому: патрульні в Харкові масово звільняються

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
114
Поліція Новина оновлена 22 листопада 2021, 19:15
Поліція

В одному із найбільших міст України не вистачає патрульних.

Патрульна поліція Харкова відчуває серйозний дефіцит у кадрах, через що керівництво не виключає, що невдовзі там зовсім не буде кому працювати.

Як повідомляє "Суспільне", про це розповіла голова патрульної поліції області Олена Стрижак.

Вона розповіла, що у місті залишився 51 екіпаж патрульних.

За її словами, за останні десять місяців зі служби пішли у півтора раза більше людей, ніж за минулий рік. Це вона пов’язує з відсутністю престижу у професії, що пов’язано з низьким рівнем зарплат.

При цьому Стрижак додала, що у відділенні немає проблеми із транспортними засобами, оскільки цю проблему вдалося вирішити.

"У мене немає людей, хто їздитиме на цих машинах", — сказала вона.

У пресслужбі патрульної поліції області виданню зазначили, що цього року зі служби пішли близько сотні правоохоронців.

Варто зазначити, що у Харкові зарплата патрульного становить 13,5 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у Харкові п’яні хлопці влаштували бійку біля популярного бару "Молодь", дісталося і правоохоронцям, які прибули їх рознімати.

Також масова бійка сталася в ресторані Basta Lounge, охоронці не змогли втихомирити відвідувачів, а тому довелося викликати поліцію.

Теги:
#Харків #Поліція
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі
Дата публікації
Категорія
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників
Дата публікації
Категорія
Зарплати в Україні залишаються одними з найнижчих у Європі
Зростання мінімалки до 6500 грн: турбота про народ чи черговий популізм
Дата публікації
Категорія
Жиравецький розповів, як визначити, що людині потрібна госпіталізація
Підступність "Дельти": лікар назвав найпоширенішу помилку пацієнтів із коронавірусом
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні
Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде