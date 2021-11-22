Авто полагодили, але їздити на них нема кому: патрульні в Харкові масово звільняються

В одному із найбільших міст України не вистачає патрульних.

Патрульна поліція Харкова відчуває серйозний дефіцит у кадрах, через що керівництво не виключає, що невдовзі там зовсім не буде кому працювати.

Як повідомляє "Суспільне", про це розповіла голова патрульної поліції області Олена Стрижак.

Вона розповіла, що у місті залишився 51 екіпаж патрульних.

За її словами, за останні десять місяців зі служби пішли у півтора раза більше людей, ніж за минулий рік. Це вона пов’язує з відсутністю престижу у професії, що пов’язано з низьким рівнем зарплат.

При цьому Стрижак додала, що у відділенні немає проблеми із транспортними засобами, оскільки цю проблему вдалося вирішити.

"У мене немає людей, хто їздитиме на цих машинах", — сказала вона.

У пресслужбі патрульної поліції області виданню зазначили, що цього року зі служби пішли близько сотні правоохоронців.

Варто зазначити, що у Харкові зарплата патрульного становить 13,5 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у Харкові п’яні хлопці влаштували бійку біля популярного бару "Молодь", дісталося і правоохоронцям, які прибули їх рознімати.

Також масова бійка сталася в ресторані Basta Lounge, охоронці не змогли втихомирити відвідувачів, а тому довелося викликати поліцію.