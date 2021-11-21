Літало все: у ресторані Харкова відбулася масова сутичка між відвідувачами (відео)

Щонайменше одна людина потрапила до лікарні з травмами

В одному із нічних закладів Харкова сталася масова бійка між відвідувачами. Охорона не могла впоратися і змушена була викликати поліцію.

Про інцидент, що трапився в ніч проти неділі, 21 листопада, повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

Відомо, що бійка сталася у ресторані під назвою Basta Lounge, що на вулиці Сумській у Харкові. За повідомленнями очевидців, у закладі літало буквально все. Охорона ресторану не могла впоратися із призвідниками бійки, тому довелося викликати поліцію.

За попередніми даними, натовп гостей закладу заспокоювали 6 екіпажів поліції, яка була озброєна.

Щонайменше одна людина потрапила до лікарні з множинними травмами. Що спричинило бійку і які будуть наслідки для її учасників — відкрите питання. На офіційному сайті поліції Харківської області інформації про цей інцидент немає.

Наслідки бійки в ресторані також виглядають дуже плачевно — розбита скляна перегородка між столами, скрізь розкидані уламки посуду та їжа, що була на столах відвідувачів.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що біля готелю "Дніпропетровськ" у місті Дніпро сталася бійка між двома компаніями молодих людей. Місцевих жителів спочатку налякала стрілянина, а потім сирени швидких та поліції.