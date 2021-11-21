Летало все: в ресторане Харькова произошла массовая потасовка межу посетителями (видео)

По меньшей мере один человек попал в больницу с травмами

В одном из ночных заведений Харькова произошла массовая драка между посетителями. Охрана не могла справиться и была вынуждена вызвать полицию.

Об инциденте, случившемся в ночь на воскресенье, 21 ноября, сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА".

Известно, что драка произошла в ресторане под названием Basta Lounge, что на улице Сумской в Харькове. По сообщениям очевидцев, в заведении летало в буквальном смысле все. Охрана ресторана не могла справиться с зачинщиками драки, потому пришлось вызывать полицию.

По предварительным данным, толпу дерущихся гостей заведения успокаивали 6 экипажей полиции, которая была вооружена.

По меньшей мере один человек попал в больницу с множественными травмами. Что стало причиной драки и каковы будут последствия для ее участников — открытый вопрос. На официальном сайте полиции Харьковской области информации о данном инциденте нет.

Последствия драки в ресторане также выглядят весьма плачевно — разбита стеклянная перегородка между столами, везде разбросаны осколки посуды и еда, которая была на столах посетителей.

Видео 18+. Присутствует нецензурная лексика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возле отеля "Днепропетровск" в городе Днепр произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Местных жителей сначала напугала стрельба, а затем сирены скорых и полиции.