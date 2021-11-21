Укр

Летало все: в ресторане Харькова произошла массовая потасовка межу посетителями (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
878
Ночной клуб Новость обновлена 21 ноября 2021, 13:05
Ночной клуб

По меньшей мере один человек попал в больницу с травмами

В одном из ночных заведений Харькова произошла массовая драка между посетителями. Охрана не могла справиться и была вынуждена вызвать полицию.

Об инциденте, случившемся в ночь на воскресенье, 21 ноября, сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА".

Известно, что драка произошла в ресторане под названием Basta Lounge, что на улице Сумской в Харькове. По сообщениям очевидцев, в заведении летало в буквальном смысле все. Охрана ресторана не могла справиться с зачинщиками драки, потому пришлось вызывать полицию.

По предварительным данным, толпу дерущихся гостей заведения успокаивали 6 экипажей полиции, которая была вооружена.

По меньшей мере один человек попал в больницу с множественными травмами. Что стало причиной драки и каковы будут последствия для ее участников — открытый вопрос. На официальном сайте полиции Харьковской области информации о данном инциденте нет.

Последствия драки в ресторане также выглядят весьма плачевно — разбита стеклянная перегородка между столами, везде разбросаны осколки посуды и еда, которая была на столах посетителей.

Видео 18+. Присутствует нецензурная лексика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возле отеля "Днепропетровск" в городе Днепр произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Местных жителей сначала напугала стрельба, а затем сирены скорых и полиции.

Теги:
#Харьков #Драка #Ресторан #Видео
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Киев
Как отмечают День достоинства и свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Как отмечают День достоинства и свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Танцор и телеведущий Влад Яма
Недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире, – Влад Яма
Дата публикации
Категория
Войска РФ
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину
Дата публикации
Категория
На выходных число заболевших всегда меньше реального
Число госпитализаций резко подскочило: какова обстановка с COVID-19 в Украине 21 ноября
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Паническая атака: что это такое и как с нею бороться