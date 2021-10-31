В Харькове выбирают нового мэра: главное (фоторепортаж)

Главные кандидаты на пост — Игорь Терехов и Михаил Добкин

В воскресенье, 31 октября, в Харькове проходят выборы мера на место скончавшегося Геннадия Кернеса.

На месте событий присутствует корреспондент "Телеграфа".

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Отметим, что выборы проходят с соблюдением противоэпидемических требований, — на участках люди и члены комиссии ходят в масках и специальных пластиковых щитках, а кроме кабинок для лиц с инвалидностью также предусмотрены кабинки для голосующих с температурой.

Для участия в голосовании нужен только паспорт, а на 41 избирательном участке еще и открыли пункты вакцинации.

На противоэпидемические мероприятия на этих выборах выделили 3,7 млн грн.

Люди пришли на участки с самого утра

Как сообщал "Телеграф", прошлый мэр Харькова Геннадий Кернес ушел из жизни 17 декабря, что стало трагедией для многих, поскольку он был очень известен и локально любим.

На выборы баллотировались 10 кандидатов (изначально их было 13, но некоторые сняли свои кандидатуры):

64-летний Виктор Величков из ОПЗЖ;

из ОПЗЖ; 51-летний экс-мэр Михаил Добкин ;

; 54-летний экс-депутат "Партии регионов" Дмитрий Маринин ;

; 28-летняя местная депутат от "Слуги народа" Алина Мустафаева ;

; 25-летний глава местной ячейки Нацкорпуса Константин Немичев ;

; 40-летний местный активист и предприниматель Сергей Ряполов ;

; 60-летний местный депутат от "Партии Шария" Владимир Плетнев ;

; 46-летний глава фракции "Европейская солидарность" в облсовете Александр Скорик ;

; 54-летний секретарь горсовета, и.о. мэра Харькова с момента смерти Кернеса Игорь Терехов ;

; 39-летний экс-работник МВД Денис Ярославский.

Стоит заметить, что судя по фото Харькове накануне, там не было уж сильно оживленной предвыборной гонки, будто кандидаты уже даже для себя определились с победителем.