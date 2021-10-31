В Харькове выбирают нового мэра: главное (фоторепортаж)
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Главные кандидаты на пост — Игорь Терехов и Михаил Добкин
В воскресенье, 31 октября, в Харькове проходят выборы мера на место скончавшегося Геннадия Кернеса.
На месте событий присутствует корреспондент "Телеграфа".
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Отметим, что выборы проходят с соблюдением противоэпидемических требований, — на участках люди и члены комиссии ходят в масках и специальных пластиковых щитках, а кроме кабинок для лиц с инвалидностью также предусмотрены кабинки для голосующих с температурой.
Для участия в голосовании нужен только паспорт, а на 41 избирательном участке еще и открыли пункты вакцинации.
На противоэпидемические мероприятия на этих выборах выделили 3,7 млн грн.
Как сообщал "Телеграф", прошлый мэр Харькова Геннадий Кернес ушел из жизни 17 декабря, что стало трагедией для многих, поскольку он был очень известен и локально любим.
На выборы баллотировались 10 кандидатов (изначально их было 13, но некоторые сняли свои кандидатуры):
- 64-летний Виктор Величков из ОПЗЖ;
- 51-летний экс-мэр Михаил Добкин;
- 54-летний экс-депутат "Партии регионов" Дмитрий Маринин;
- 28-летняя местная депутат от "Слуги народа" Алина Мустафаева;
- 25-летний глава местной ячейки Нацкорпуса Константин Немичев;
- 40-летний местный активист и предприниматель Сергей Ряполов;
- 60-летний местный депутат от "Партии Шария" Владимир Плетнев;
- 46-летний глава фракции "Европейская солидарность" в облсовете Александр Скорик;
- 54-летний секретарь горсовета, и.о. мэра Харькова с момента смерти Кернеса Игорь Терехов;
- 39-летний экс-работник МВД Денис Ярославский.
Стоит заметить, что судя по фото Харькове накануне, там не было уж сильно оживленной предвыборной гонки, будто кандидаты уже даже для себя определились с победителем.
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