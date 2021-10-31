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У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну Новина оновлена 31 жовтня 2021, 09:29
Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну

Головні кандидати на посаду — Ігор Терехов та Михайло Добкін

У неділю, 31 жовтня, у Харкові проходять вибори мера на місце Геннадія Кернеса.

На місці подій присутній кореспондент "Телеграфа".

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Зазначимо, що вибори відбуваються з дотриманням протиепідемічних вимог — на дільницях люди та члени комісії ходять у масках та спеціальних пластикових щитках, а крім кабінок для осіб з інвалідністю також передбачені кабінки для тих, хто голосує з температурою.

Для участі у голосуванні потрібен лише паспорт, а на 41 виборчій дільниці ще й відкрили пункти вакцинації.

На протиепідемічні заходи на цих виборах виділили 3,7 млн. грн.

Люди прийшли на дільниці з самого ранку
Люди прийшли на дільниці з самого ранку

Як повідомляв "Телеграф", минулий мер Харкова Геннадій Кернес пішов із життя 17 грудня, що стало трагедією для багатьох, оскільки він був дуже відомий і локально любимий.

На вибори балотувалися 10 кандидатів (спочатку їх було 13, але дехто зняв свої кандидатури):

  • 64-річний Віктор Величков із ОПЗЖ;
  • 51-річний екс-мер Михайло Добкін;
  • 54-річний екс-депутат "Партії регіонів" Дмитро Марінін;
  • 28-річна місцева депутат від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва;
  • 25-річний голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічов;
  • 40-річний місцевий активіст та підприємець Сергій Ряполов;
  • 60-річний місцевий депутат від "Партії Шарія" Володимир Плетньов;
  • 46-річний голова фракції "Європейська солідарність" в облраді Олександр Скорик;
  • 54-річний секретар міськради, в.о. мера Харкова з моменту смерті Кернеса Ігор Терехов;
  • 39-річний екс-працівник МВС Денис Ярославський.

Варто зауважити, що судячи з фото Харкова напередодні, там не було надто жвавих передвиборних перегонів, ніби кандидати вже навіть для себе визначилися з переможцем.

Теги:
#Вибори #Харків #Геннадій Кернес
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