У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)

Головні кандидати на посаду — Ігор Терехов та Михайло Добкін

У неділю, 31 жовтня, у Харкові проходять вибори мера на місце Геннадія Кернеса.

На місці подій присутній кореспондент "Телеграфа".

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Зазначимо, що вибори відбуваються з дотриманням протиепідемічних вимог — на дільницях люди та члени комісії ходять у масках та спеціальних пластикових щитках, а крім кабінок для осіб з інвалідністю також передбачені кабінки для тих, хто голосує з температурою.

Для участі у голосуванні потрібен лише паспорт, а на 41 виборчій дільниці ще й відкрили пункти вакцинації.

На протиепідемічні заходи на цих виборах виділили 3,7 млн. грн.

Люди прийшли на дільниці з самого ранку

Як повідомляв "Телеграф", минулий мер Харкова Геннадій Кернес пішов із життя 17 грудня, що стало трагедією для багатьох, оскільки він був дуже відомий і локально любимий.

На вибори балотувалися 10 кандидатів (спочатку їх було 13, але дехто зняв свої кандидатури):

64-річний Віктор Величков із ОПЗЖ;

із ОПЗЖ; 51-річний екс-мер Михайло Добкін ;

; 54-річний екс-депутат "Партії регіонів" Дмитро Марінін ;

; 28-річна місцева депутат від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва ;

; 25-річний голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічов ;

; 40-річний місцевий активіст та підприємець Сергій Ряполов ;

; 60-річний місцевий депутат від "Партії Шарія" Володимир Плетньов ;

; 46-річний голова фракції "Європейська солідарність" в облраді Олександр Скорик ;

; 54-річний секретар міськради, в.о. мера Харкова з моменту смерті Кернеса Ігор Терехов ;

; 39-річний екс-працівник МВС Денис Ярославський.

Варто зауважити, що судячи з фото Харкова напередодні, там не було надто жвавих передвиборних перегонів, ніби кандидати вже навіть для себе визначилися з переможцем.