У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)
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Головні кандидати на посаду — Ігор Терехов та Михайло Добкін
У неділю, 31 жовтня, у Харкові проходять вибори мера на місце Геннадія Кернеса.
На місці подій присутній кореспондент "Телеграфа".
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Зазначимо, що вибори відбуваються з дотриманням протиепідемічних вимог — на дільницях люди та члени комісії ходять у масках та спеціальних пластикових щитках, а крім кабінок для осіб з інвалідністю також передбачені кабінки для тих, хто голосує з температурою.
Для участі у голосуванні потрібен лише паспорт, а на 41 виборчій дільниці ще й відкрили пункти вакцинації.
На протиепідемічні заходи на цих виборах виділили 3,7 млн. грн.
Як повідомляв "Телеграф", минулий мер Харкова Геннадій Кернес пішов із життя 17 грудня, що стало трагедією для багатьох, оскільки він був дуже відомий і локально любимий.
На вибори балотувалися 10 кандидатів (спочатку їх було 13, але дехто зняв свої кандидатури):
- 64-річний Віктор Величков із ОПЗЖ;
- 51-річний екс-мер Михайло Добкін;
- 54-річний екс-депутат "Партії регіонів" Дмитро Марінін;
- 28-річна місцева депутат від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва;
- 25-річний голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічов;
- 40-річний місцевий активіст та підприємець Сергій Ряполов;
- 60-річний місцевий депутат від "Партії Шарія" Володимир Плетньов;
- 46-річний голова фракції "Європейська солідарність" в облраді Олександр Скорик;
- 54-річний секретар міськради, в.о. мера Харкова з моменту смерті Кернеса Ігор Терехов;
- 39-річний екс-працівник МВС Денис Ярославський.
Варто зауважити, що судячи з фото Харкова напередодні, там не було надто жвавих передвиборних перегонів, ніби кандидати вже навіть для себе визначилися з переможцем.
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