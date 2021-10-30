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Проголосував і щепився: у Харкові на виборчих дільницях відкриють пункти вакцинації від "корони"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Харків. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 11:23
Харків.

Вибори у Харкові відбудуться цієї неділі, 31 жовтня.

У Харкові в 41 навчальній установі біля виборчих дільниць у день виборів міського голови можна не тільки віддати свій голос за кандидата, що сподобався, а й вакцинуватися від COVID-19. Таким чином, місто підвищуватиме статистику вакцинації, яка в Україні на 30 жовтня оновила черговий рекорд. У Харкові середньодобово щеплюються близько 8 осіб.

Про це повідомляє сайт міськради.

Пункти щеплень працюватимуть з 9 ранку до 6 вечора у школах різних районів міста. У них будуть доступні три препарати:

  • AstraZeneca
  • Coronavac
  • Comirnaty (відоміша за виробниками — Pfizer-BioNTech).
Адреси пунктів вакцинації 31 жовтня
Адреси пунктів вакцинації 31 жовтня

Повторне щеплення громадянам потрібно буде робити за два-дванадцять тижнів залежно від обраного препарату. Максимальний інтервал препарату AstraZeneca.

Зазначимо, що це три із чотирьох вакцин в Україні, які застосовуються для протидії пандемії коронавірусу. За даними МОЗ, першу дозу вакцини від ковіду отримали понад 10 млн осіб.

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж, як виглядає Харків напередодні виборів в останній агітаційний день.

Теги:
#Вибори #Харків #Вакцинація #Коронавірус
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