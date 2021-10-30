Проголосовал и привился: в Харькове на избирательных участках откроют пункты вакцинации от "короны"

Выборы в Харькове пройдут в это воскресенье, 31 октября.

В Харькове в 41 учебном учреждении возле избирательных участков в день выборов городского головы можно не только отдать свой голос за понравившегося кандидата, но и вакцинироваться от COVID-19. Таким образом город будет повышать статистику вакцинации, которая в Украине на 30 октября обновила очередной рекорд. В Харькове среднесуточно прививаются около 8 человек.

Об этом сообщает сайт горсовета.

Пункты прививок будут работать с 9 утра до 6 вечера в школах разных районов города. В них будут доступны три препарата:

AstraZeneca

Coronavac

Comirnaty (более известная по производителям — Pfizer-BioNTech).

Адреса пунктов вакцинации 31 октября

Повторную прививку гражданам нужно будет делать через две-двенадцать недель в зависимости от выбранного препарата. Максимальный интервал у препарата AstraZeneca.

Отметим, что это три из четырех вакцин в Украине, которые применяются для противодействия пандемии коронавируса. По данным Минздрава первую дозу вакцины от ковида получили более 10 млн человек.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как выглядит Харьков накануне выборов в последний агитационный день.