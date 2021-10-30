Укр

Проголосовал и привился: в Харькове на избирательных участках откроют пункты вакцинации от "короны"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Харьков. Новость обновлена 30 октября 2021, 11:23
Харьков.

Выборы в Харькове пройдут в это воскресенье, 31 октября.

В Харькове в 41 учебном учреждении возле избирательных участков в день выборов городского головы можно не только отдать свой голос за понравившегося кандидата, но и вакцинироваться от COVID-19. Таким образом город будет повышать статистику вакцинации, которая в Украине на 30 октября обновила очередной рекорд. В Харькове среднесуточно прививаются около 8 человек. 

Об этом сообщает сайт горсовета.  

Пункты прививок будут работать с 9 утра до 6 вечера в школах разных районов города. В них будут доступны три препарата:

  •  AstraZeneca
  • Coronavac
  • Comirnaty (более известная по производителям — Pfizer-BioNTech). 
Адреса пунктов вакцинации 31 октября
Адреса пунктов вакцинации 31 октября

Повторную прививку гражданам нужно будет делать через две-двенадцать недель в зависимости от выбранного препарата. Максимальный интервал у препарата AstraZeneca.

Отметим, что это три из четырех вакцин в Украине, которые применяются для противодействия пандемии коронавируса. По данным Минздрава первую дозу вакцины от ковида получили более 10 млн человек.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как выглядит Харьков накануне выборов в последний агитационный день.

Теги:
#Выборы #Харьков #Вакцинация #Коронавирус
Георгий Тука
В регионах
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Георгий Тука
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Категория
Вероятные союзники на будущих парламентских выборах
Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока
Дата публикации
Категория
Коронавирус.
Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID
Дата публикации
Категория
Адвокатом потерпевшей по делу о ДТП в Харькове стал Игорь Черняк
"Потерпевшие будут требовать максимальное наказание": адвокат дочки погибшего в ДТП с Колей Харьковским