Проголосовал и привился: в Харькове на избирательных участках откроют пункты вакцинации от "короны"
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Выборы в Харькове пройдут в это воскресенье, 31 октября.
В Харькове в 41 учебном учреждении возле избирательных участков в день выборов городского головы можно не только отдать свой голос за понравившегося кандидата, но и вакцинироваться от COVID-19. Таким образом город будет повышать статистику вакцинации, которая в Украине на 30 октября обновила очередной рекорд. В Харькове среднесуточно прививаются около 8 человек.
Об этом сообщает сайт горсовета.
Пункты прививок будут работать с 9 утра до 6 вечера в школах разных районов города. В них будут доступны три препарата:
- AstraZeneca
- Coronavac
- Comirnaty (более известная по производителям — Pfizer-BioNTech).
Повторную прививку гражданам нужно будет делать через две-двенадцать недель в зависимости от выбранного препарата. Максимальный интервал у препарата AstraZeneca.
Отметим, что это три из четырех вакцин в Украине, которые применяются для противодействия пандемии коронавируса. По данным Минздрава первую дозу вакцины от ковида получили более 10 млн человек.
Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как выглядит Харьков накануне выборов в последний агитационный день.
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