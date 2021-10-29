А вибори взагалі будуть? Як виглядає Харків у боротьбі за крісло мера (фоторепортаж)

Кореспондент "Телеграфа" зняв Харків в останній день передвиборчої агітації

Вже в неділю, 31 жовтня, у Харкові голосуватимуть за нового мера. І хоч день тиші ще не настав і, здавалося б, кандидати мають агітувати за себе потенційних виборців, у першій столиці підозріло спокійно. Є відчуття, що харків’яни вже змирилися з перемогою нового-старого управлінця Ігоря Терехова, який вирішив не надто "заморочуватися" з рекламою.

Який вигляд має Харків за два дні до дня "Х" — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі кореспондента "Телеграфа".

Передвиборний Харків

Безперечно, не можна сказати, що в місті не ведуться агіткампанії. На білбордах Ігор Терехов, який є в.о. мера та потенційним лідером цієї гонки, дякує харків’янам за чисте місто. Його головна стратегія у цій гонці — участь у різноманітних масових заходах у ролі градоначальника, хоч і тимчасового.

Терехов агітує голосувати за себе 31 жовтня

А його головний суперник — екс-губернатор Михайло Добкін — із гігантських банерів нагадує про свою присутність у виборчому списку, приймає людей у своїх "ХАБах" та бере участь у різних телепередачах.

Добкін закликає голосувати за себе

Решту шістьох кандидатів також можна побачити в рекламі та агітаційних газетах, які роздають біля метро та в центрі Харкова. Втім, судячи з опитувань, їхні особи та політика для багатьох городян залишаються невідомими, а сама агіткампанія загалом проходить досить мляво.

Як виглядає місто в останній день агітацій — дивіться у фотогалереї:

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Скандал за підписом Кернеса

Пропрезидентська партія "Слуга народу" підтримала призначення Ігоря Терехова на посаду секретаря Харківської міської ради одразу після смерті мера Геннадія Кернеса у грудні 2020 року. Втім, згодом назрів скандал: Терехова звинуватили у використанні електронного підпису вже покійного на той час Кернеса, який був недійсним. Втім, про це повідомив конкурент Терехова — Дмитро Марінін, який також бере участь у цих виборах. Крапки в історії з підписом поки що немає: звинувачення перевірять співробітники прокуратури.

Крім того, керівників кампанії Терехова звинуватили у тому, що людям роздають листівки з інструкцією, як правильно голосувати на виборах і що галочку слід ставити саме напроти його прізвища.

Фото з такою агітацією Терехова харків’яни викладали у мережу

Незважаючи на це, згідно з дослідженням соціологічної компанії HumanResearch, на майбутніх виборах мера Харкова за Ігоря Терехова готові проголосувати 55,8%, за Михайла Добкіна – 25,9%. А ось рейтинги всіх інших кандидатів виявилися нижчими за 4%.

Нагадаємо, як ми вже встигли розібратися в наших попередніх матеріалах, до сьогодні лише секретар Харківської міськради Ігор Терехов та колишній мер міста Михайло Добкін всерйоз заявляли про свої претензії на крісло мера. Обидва грають на плюс-мінус одному електоральному полі, яке складають здебільшого ті самі люди, що тричі обирали градоначальником Геннадія Кернеса.