А выборы вообще будут? Как выглядит Харьков в борьбе за мэрское кресло (фоторепортаж)

Корреспондент "Телеграфа" заснял Харьков в последний день предвыборной агитации

Уже в воскресенье, 31 октября, в Харькове будут голосовать за нового мэра. И хоть день тишины еще не настал и, казалось бы, кандидаты должны вовсю агитировать за себя потенциальных избирателей, в первой столице подозрительно спокойно. Есть ощущение, что харьковчане уже смирились с победой нового-старого управленца Игоря Терехова, который решил не особо "заморачиваться" с рекламой.

Как выглядит Харьков за два дня до дня "Х" — смотрите в эксклюзивном фоторепортаже корреспондента "Телеграфа".

Предвыборный Харьков

Безусловно, нельзя сказать, что в городе не ведутся агиткампании. На билбордах Игорь Терехов, который является и.о. мэра и потенциальным лидером этой гонки, благодарит харьковчан за чистый город. Его главная стратегия в этой гонке — участие в различных массовых мероприятиях в роли градоначальника, хоть и временного.

Терехов агитирует голосовать за себя 31 октября

А его главный соперник — экс-губернатор Михаил Добкин с гигантских баннеров напоминает о своем присутствии в избирательном списке, принимает людей в своих "ХАБах" и участвует в различных телепередачах.

Добкин призывает голосовать за себя

Остальных шестерых кандидатов также можно увидеть в рекламе и агитационных газетах, которые раздают у метро и в центре Харькова. Впрочем, судя по опросам, их лица и политика для многих горожан остаются неизвестными, а сама агиткампания в общем проходит довольно вяло.

Как выглядит город в последний день агитаций — смотрите в фотогалерее:

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Скандал с подписью Кернеса

Пропрезидентская партия "Слуга народа" поддержала назначение Игоря Терехова на должность секретаря Харьковского городского совета сразу после смерти мэра Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Впрочем спустя время назрел скандал: Терехова обвинили в использовании электронной подписи уже покойного на то время Кернеса, которая якобы была недействительна. Впрочем, об этом сообщил конкурент Терехова — Дмитрий Маринин, который тоже участвует в этих выборах. Точки в истории с подписью пока нет: обвинение проверят сотрудники прокуратуры.

Кроме того, руководителей кампании Терехова обвинили в том, что людям раздают листовки с инструкцией, как правильно голосовать на выборах и что галочку следует ставить именно напротив его фамилии.

Фото с такой агитацией Терехова харьковчане выкладывали в сеть

Невзирая на это, согласно исследованию социологической компании HumanResearch, на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, за Михаила Добкина – 25,9%. А вот рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%.

Напомним, как мы уже успели разобраться в наших предыдущих материалах, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и бывший мэр города и экс-губернатор Михаил Добкин играют на плюс-минус одном электоральном поле, которое составляют по большей части те же люди, что трижды выбирали градоначальником Геннадия Кернеса.