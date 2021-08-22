"На**ра так спотворювати?" Міськрада Харкова вдруге осоромилася з увіковічненням Кернеса

Місцеві жителі нову меморіальну табличку на честь Кернеса знову не оцінили

У Харкові місцева влада черговий раз осоромилися з увіковічненням пам’яті померлого мера міста Геннадія Кернеса. На будівлі міськради з’явилася нова табличка з бюстом Кернеса, проте місцеві жителі її не оцінили.

Про це у неділю, 22 серпня, повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

Так, на будівлі міськради місцеві жителі помітили нову табличку на честь Геннадія Кернеса. Фотографувати її, як кажуть очевидці, заборонили, але деякі громадяни все ж встигли це зробити, перш ніж її завісили чорним полотном. Ймовірно, відкрити табличку хочуть офіційно.

Нова табличка на честь Кернеса на будівлі міськради Харкова

Меморіальний барельєф з бюстом Кернеса

Нову табличку на честь Кернеса на міськраді Харкова закрили полотном

На фото видно, що нова табличка має опуклі форми — бюст Кернеса розташований на тлі визначних пам’яток Харкова, а поруч напис: "Тут працював видатний харків’янин, почесний громадянин Харкова, Харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович" українською мовою.

У мережі новий барельєф на честь Кернеса оцінили далеко не всі. Користувачі обурюються: "Навіщо так спотворювати місто?". Деякі взагалі не бачать сенсу в його увіковічненні, а ще частина говорить про те, що Кернес цього не заслуговує.

Реакція користувачів мережі

Реакція користувачів мережі

Варто зазначити, що подібна табличка на честь померлого мера Харкова 22 липня вже з’являлася на будівлі міськради, проте потім її зняли. Тоді ініціатором меморіальної таблички виступив депутат від "ОПЗЖ" Анатолій Родзинський, проте в мерії такий крок назвали "табличкою знущання" і "танцями на могилах" і додали, що Кернеса "будуть увічнювати тільки Місто і його Мешканці".

Ось як виглядала попередня меморіальна дошка.

Попередня меморіальна дошку на честь Кернеса на міськраді Харкова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня, в німецькій клініці "Шаріте". Причиною смерті стали важкі наслідки коронавірусу. Поховали Кернеса 23 грудня на 2-му міському кладовищі.