"На**ра так уродовать?" Горсовет Харькова второй раз оконфузился с увековечиванием Кернеса
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Местные жители новую мемориальную табличку в честь Кернеса снова не оценили
В Харькове местные власти в очередной раз оконфузились с увековечиванием памяти умершего мэра города Геннадия Кернеса. На здании Горсовета появилась новая табличка с бюстом Кернеса, однако местные жители ее не оценили.
Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА".
Так, на здании горсовета местные жители заметили новую табличку в честь Геннадия Кернеса. Фотографировать ее, как говорят очевидцы, запретили, но некоторые граждане все же успели это сделать, прежде чем ее завесили черным полотном. Вероятно, открыть табличку хотят официально.
На фото видно, что новая табличка приобрела выпуклые формы — бюст Кернеса расположен на фоне достопримечательностей Харькова, а рядом надпись: "Здесь работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин Харькова, Харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович" на украинском языке.
В сети новый барельеф в честь Кернеса оценили далеко не все. Пользователи возмущаются: "Зачем так уродовать город?". Некоторые вообще не видят смысла в его увековечивании, а еще часть говорит о том, что Кернес этого не заслуживает.
Стоит отметить, что подобная табличка в честь умершего мэра Харькова 22 июля уже появлялась на здании Горсовета, однако потом ее сняли. Тогда инициатором мемориальной таблички выступил депутат от "ОПЗЖ" Анатолий Родзинский, однако в мэрии такой шаг назвали "табличкой издевательства" и "танцами на могилах" и добавили, что Кернеса "будут увековечивать только Город и его Жители".
Вот как выглядела предыдущая мемориальная доска.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес кончался 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите". Причиной смерти стали тяжелые последствия коронавируса. Похоронили Кернеса 23 декабря на 2-м городском кладбище.
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