"На**ра так уродовать?" Горсовет Харькова второй раз оконфузился с увековечиванием Кернеса

Местные жители новую мемориальную табличку в честь Кернеса снова не оценили

В Харькове местные власти в очередной раз оконфузились с увековечиванием памяти умершего мэра города Геннадия Кернеса. На здании Горсовета появилась новая табличка с бюстом Кернеса, однако местные жители ее не оценили.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА".

Так, на здании горсовета местные жители заметили новую табличку в честь Геннадия Кернеса. Фотографировать ее, как говорят очевидцы, запретили, но некоторые граждане все же успели это сделать, прежде чем ее завесили черным полотном. Вероятно, открыть табличку хотят официально.

Новая табличка в честь Кернеса на здании Горсовета Харькова

Мемориальный барельеф с бюстом Кернеса

Новую табличку в честь Кернеса на горсовете Харькова закрыли полотном

На фото видно, что новая табличка приобрела выпуклые формы — бюст Кернеса расположен на фоне достопримечательностей Харькова, а рядом надпись: "Здесь работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин Харькова, Харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович" на украинском языке.

В сети новый барельеф в честь Кернеса оценили далеко не все. Пользователи возмущаются: "Зачем так уродовать город?". Некоторые вообще не видят смысла в его увековечивании, а еще часть говорит о том, что Кернес этого не заслуживает.

Реакция пользователей сети

Реакция пользователей сети

Реакция пользователей сети

Стоит отметить, что подобная табличка в честь умершего мэра Харькова 22 июля уже появлялась на здании Горсовета, однако потом ее сняли. Тогда инициатором мемориальной таблички выступил депутат от "ОПЗЖ" Анатолий Родзинский, однако в мэрии такой шаг назвали "табличкой издевательства" и "танцами на могилах" и добавили, что Кернеса "будут увековечивать только Город и его Жители".

Вот как выглядела предыдущая мемориальная доска.

Предыдущая мемориальная доска в честь Кернеса на Горсовете Харькова

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес кончался 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите". Причиной смерти стали тяжелые последствия коронавируса. Похоронили Кернеса 23 декабря на 2-м городском кладбище.