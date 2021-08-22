Укр

"На**ра так уродовать?" Горсовет Харькова второй раз оконфузился с увековечиванием Кернеса

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
104
"На**ра так уродовать?" Горсовет Харькова второй раз оконфузился с увековечиванием Кернеса Новость обновлена 22 августа 2021, 13:17
Мемориальная доска в честь Геннадия Кернеса на Горсовете Харькова

Местные жители новую мемориальную табличку в честь Кернеса снова не оценили

В Харькове местные власти в очередной раз оконфузились с увековечиванием памяти умершего мэра города Геннадия Кернеса. На здании Горсовета появилась новая табличка с бюстом Кернеса, однако местные жители ее не оценили.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА".

Так, на здании горсовета местные жители заметили новую табличку в честь Геннадия Кернеса. Фотографировать ее, как говорят очевидцы, запретили, но некоторые граждане все же успели это сделать, прежде чем ее завесили черным полотном. Вероятно, открыть табличку хотят официально.

Новая табличка в честь Кернеса на здании Горсовета Харькова
Новая табличка в честь Кернеса на здании Горсовета Харькова
Мемориальный барельеф с бюстом Кернеса
Мемориальный барельеф с бюстом Кернеса
Новую табличку в честь Кернеса на горсовете Харькова закрыли полотном
Новую табличку в честь Кернеса на горсовете Харькова закрыли полотном

На фото видно, что новая табличка приобрела выпуклые формы — бюст Кернеса расположен на фоне достопримечательностей Харькова, а рядом надпись: "Здесь работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин Харькова, Харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович" на украинском языке.

В сети новый барельеф в честь Кернеса оценили далеко не все. Пользователи возмущаются: "Зачем так уродовать город?". Некоторые вообще не видят смысла в его увековечивании, а еще часть говорит о том, что Кернес этого не заслуживает.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Стоит отметить, что подобная табличка в честь умершего мэра Харькова 22 июля уже появлялась на здании Горсовета, однако потом ее сняли. Тогда инициатором мемориальной таблички выступил депутат от "ОПЗЖ" Анатолий Родзинский, однако в мэрии такой шаг назвали "табличкой издевательства" и "танцами на могилах" и добавили, что Кернеса "будут увековечивать только Город и его Жители".

Вот как выглядела предыдущая мемориальная доска.

Предыдущая мемориальная доска в честь Кернеса на Горсовете Харькова
Предыдущая мемориальная доска в честь Кернеса на Горсовете Харькова

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес кончался 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите". Причиной смерти стали тяжелые последствия коронавируса. Похоронили Кернеса 23 декабря на 2-м городском кладбище.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Политика
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Категория
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан