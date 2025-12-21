Длительные отношения до ранения, "Холостяк" и слухи о романе с Виточкой: что известно о личной жизни Александра "Терена"

Экс "холостяк" впервые за долгое время рассказал о новых отношениях

Ветеран войны и участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько подтвердил, что в его жизни появилась новая любимая, однако ее имя он не рассекретил. До этого украинский военный строил свои отношения на глазах у всей страны на проекте, а также подогревал слухи о романе с участницей 14-го сезона "Холостяка" Виточкой.

Еще до того, как Александр стал публичным человеком, он был в отношениях с девушкой, по имени Дарья. По словам Терена в интервью Маричке Падалко они разошлись в 2023 году и это произошло не из-за его ранения и потери двух нижних конечностей.

"Мы разошлись уже давно, в 2023 году в январе. Разошлись по абсолютно, по моему мнению, нормальным причинам для всех пар. Просто там исчезли чувства и так далее. То есть это не было из-за того, что я получил ранения или изменился. Были к этому поводы – и оно все естественно так и завершилось", – признался ветеран

Александр "Терен"

На проекте "Холостяк" Александр познакомился с десятками участниц, но именно Инна Белень стала той, кто дошла до финала и получила желанное кольцо от "Терена". Их свидания охватывали все – от скалолазания до добрых дел в приюте для животных, искренних бесед на серьезные темы и знакомства с семьями.

Александр "Терен" с победительницей "Холостяк 13" Инной Белень

Инна — волонтер и переводчица, с которой у Александра сложились довольно глубокие отношения во время съемок. Но, как это часто бывает в реальной жизни, романтика эфира не гарантирует удачного финала за его пределами.

Зимой 2025 пара подтвердила разрыв отношений. Сам "Терен" заявил, что не верит в "любовь с первого взгляда" во время короткого формата съемок и что на проекте сложно предположить, как отношения будут работать в реальной жизни.

Александр "Терен" с победительницей "Холостяк 13" Инной Белень

После выхода первых выпусков шоу "Холостяк 14" с Тарасом Цымбалюком появились слухи об отношениях участницы Виточки с "Тереном". Сначала они флиртовали друг с другом в соцсетях, а затем появилось их общее фото. Однако были ли между ними романтические отношения, неизвестно.

Александр "Терен" и Виточка

В конце декабря 2025 года журналисты blik.ua во время концерта, организованного репером alyona alyona во Дворце спорта в Киеве, заметили с молодой девушкой. Как оказалось, ветеран весь вечер провел в компании своей избранницы, а затем подтвердил, что в его жизни начался новый романтический этап.

Александр Терен и его избранница

