Роман с Цымбалюком или Савранским? Что известно о личной жизни Натальи Денисенко после развода

Наталья Денисенко — известная украинская актриса театра и кино, известная ролями в проектах "Крепостная", "Будиночок на щастя", "Зв'язок", "Песики". Когда звезда сообщила о разводе, ей стали приписывать роман и даже измену Фединчику с мужчиной, который является лицом ее ювелирного бренда.

Наталья Денисенко была в браке с актером Андреем Фединчиком, но в мае 2025 года они развелись по ее инициативе

Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и приобрели жилье для Андрея рядом, чтобы совместно воспитывать ребенка

Актриса не опровергла возможные отношения с Юрием Савранским, но не подтвердила их

Брак Денисенко и Фединчика длился около восьми лет. В судебном иске актриса указывала причиной развода разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу.

В интервью Маше Ефросининой звезда призналась, что серьезные проблемы в их отношениях начались уже во время войны. Когда Фединчик пошел на службу, расстояние и стресс повлияли на их связь. По словам Денисенко, бывший муж иногда обижал ее словами, особенно из-за ревности, читая комментарии в соцсетях о возможных ее отношениях с другими мужчинами. Однако Наталья отметила, что не изменяла Андрею.

Денисенко также откровенно рассказала, что не всегда говорила о своих чувствах. Особенно когда Фединчик был на фронте, потому что чувствовала, что "не имеет права" отвлекать его от важных обязанностей.

После разрыва артисты смогли сохранить цивилизованные отношения для совместного воспитания их сына Андрюши. Они вместе позаботились о жилье – Денисенко осталась жить в квартире, которую супруги приобрели совместно, а Фединчику они вместе приобрели жилье по соседству.

Есть новый любимый?

Прямых подтверждений от самой Натальи о новых серьезных отношениях после развода нет. В августе 2025 года она комментировала возможное участие в шоу "Холостячка" в шоу "Тур звездами" и говорила о своих дальнейших предпочтениях в избраннике, но не упоминала конкретных людей или романтических связей.

Осенью 2025 года медиа также появлялись слухи о возможном романе с бизнесменом Юрием Савранским. Их часто замечали вместе на публичных мероприятиях, а также мужчина стал лицом и руководителем ювелирного бренда Денисенко. Он появился в роликах на странице бренда в объятиях Денисенко.

Однако в том же интервью Денисенко сказала, что не будет раскрывать подробности своей личной жизни, пока у не появится кольцо на пальце, или же она сама не почувствует, что хочет об этом рассказать широкой публике. Слухи об отношениях с Савранским она не подтвердила, но и не опровергла. Также звезды приписывали роман с Тарасом Цимбалюком из-за частых совместных фото и видео, где они обнимаются. Однако актеры уверяют, что между ними только дружба.

