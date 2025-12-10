В последние дни жизни рядом была дочь: что известно о семье звезды "Когда мы дома" Татьяны Шелиги

Актриса имела дочь и двух внучек, с которыми часто проводила время

Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино и звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Шелига скончалась 3 июля 2025 года в Киеве после продолжительной борьбы с сердечными проблемами. Ей было 76 лет. О смерти сообщила ее дочь, а похоронили актрису на Байковом кладбище.

10 декабря 2025 года Татьяне Шелизи могло бы исполниться 77 лет

У актрисы осталась дочь и две внучки, которые были рядом с ней в самые темные времена

О личной жизни Шелиги известно лишь то, что она дважды была замужем

Татьяна Шелига – актриса, которая прошла большой путь от сцены к телевидению. Она родилась 10 декабря 1948 в Киеве, училась в Школе-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, после чего более двадцати лет работала в Севастопольском драмтеатре. Позже присоединилась к театру им. Леси Украинки, где выступала до 2010 года.

Татьяна Шелига

Популярность широкой аудитории пришла к ней благодаря роли Надежды Бакулиной в комедийном сериале "Когда мы дома" — именно она сделала Шелигу узнаваемой для новых поколений.

Татьяна Шелига и Стас Боклан во время съемок "Когда мы дома"

В 2022 году актрисе сделали серьезную операцию — стентирование из-за полного перекрытия аорты. После этого Шелига часто жаловалась на боли в пояснице и слабость. В апреле 2025 года ее состояние резко ухудшилось — дочь рассказывала, что мать почти не могла ходить и испытывала сильные боли.

Татьяна Шелига

Что известно о семье Татьяны Шелиги

У актрисы был один ребенок — дочь Анастасия Савицкая. Она не пошла по стопам мамы, но была главной поддержкой в последние дни ее жизни.

Татьяна Шелига с дочерью Анастасией

Известно, что Анастасия проживает в Киеве и воспитывает двух дочерей. В соцсетях она как-то рассказывала, что у него нет мужа и платит аренду квартиры самостоятельно. Дочь Татьяны делилась с фанами, как чувствует себя мама — после Пасхи актриса страдала от боли в спине и часто бредила.

Татьяна Шелига с дочерью и внуками

По словам Анастасии, с внучками Татьяна очень любила проводить время. Девочки были для нее настоящей радостью. Когда состояние здоровья позволяло, актриса делилась с ними воспоминаниями о театре и своих ролях.

Татьяна Шелига с дочерью и внучками

