В останні дні життя поруч була донька: що відомо про сім'ю зірки "Коли ми вдома" Тетяни Шеліги

Акторка мала доньку та двох онучок, з якими часто проводила час

Заслужена артистка України, акторка театру та кіно і зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга померла 3 липня 2025 року у Києві після тривалої боротьби зі серцевими проблемами. Їй було 76 років. Про смерть повідомила її донька, а поховали акторку на Байковому кладовищі.

Що варто знати

10 грудня 2025 року Тетяні Шелізі могло б виповнитися 77 років

У акторки залишилася донька та дві онуки, які були поруч із нею в найтемніші часи

Про особисте життя Шеліги відомо лише те, що вона двічі була одружена

Тетяна Шеліга — акторка, яка пройшла великий шлях від сцени до телебачення. Вона народилася 10 грудня 1948 року в Києві, навчалася у Школі-студії ім. Немировича-Данченка при МХАТ, після чого понад двадцять років працювала в Севастопольському драмтеатрі. Пізніше приєдналася до театру ім. Лесі Українки, де виступала до 2010 року.

Тетяна Шеліга

Популярність широкої аудиторії прийшла до неї завдяки ролі Надії Бакуліної у комедійному серіалі "Коли ми вдома" — саме вона зробила Шелігу впізнаваною для нових поколінь.

Тетяна Шеліга і Стас Боклан під час зйомок "Коли ми вдома"

У 2022 році акторці зробили серйозну операцію — стентування через повне перекриття аорти. Після цього Шеліга часто скаржилася на болі у попереку та слабкість. У квітні 2025 року її стан різко погіршився — донька розповідала, що мати майже не могла ходити і зазнавала сильних болів.

Тетяна Шеліга

Що відомо про сім’ю Тетяни Шеліги

Акторка мала одну дитину — доньку Анастасію Савицьку. Вона не пішла стопами мами, але була головною підтримкою в останні дні її життя.

Тетяна Шеліга з донькою Анастасією

Відомо, що Анастасія мешкає у Києві і виховує двох доньок. У соцмережах вона якось розповідала, що не має чоловіка та сплачує оренду квартири самостійно. Донька Тетяни ділилася із фанами, як почувається мама — після Великодня акторка страждала від болю у спині і часто марила.

Тетяна Шеліга з донькою та онуками

За словами Анастасії, із онучками Тетяна дуже любила проводити час. Дівчатка були для неї справжньою радістю. Коли стан здоров’я дозволяв, акторка ділилася із ними спогадами про театр і свої ролі.

Тетяна Шеліга з донькою та онучками

