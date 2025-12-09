Багато людей, цитати ADAM і море сліз: у Києві прощаються з Михайлом Клименком (фото, відео)

У столиці відбулася церемонія прощання з талановитим виконавцем, який помер у 38 років

У вівторок, 9 грудня, у Національній філармонії України в Києві відбувається прощання з відомим виконавцем та музикантом Михайлом Клименком, більш відомим як ADAM. Він помер, не виходячи з коми, від туберкульозного менінгіту. Артисту було 38 років.

Як повідомляла раніше в соцмережах вдова Михайла та його колега по гурту ADAM Саша Норова, після прощання у Національній філармонії, відбудеться також служба у храмі та прощання на цвинтарі у селі Луб’янка Бучанського району.

На траурну церемонію у Києві зібралося багато людей, які несуть живі квіти до труни з Михайлом Клименком. Серед родичів, друзів та натовпу шанувальників можна помітити відомих особистостей. Провести ADAM в останню путь прийшли співачка alyona alyona, The Maneken (Євген Філатов), комік Володимир Шумко та інші.

На території біля Національної філармонії поставили таблички з рядками із пісень Михайла Клименка. А на фоні весь час лунала його музика.

Нагадаємо, ADAM помер 7 грудня від туберкульозного менінгіту. У листопаді 2025 року його дружина Саша Норова повідомила публічно, що Михайло вже два місяці боровся із тяжким захворюванням. Після тривалого лікування та перебування у реанімації співак перебував у комі. Норова також попросила шанувальників про фінансову підтримку, оскільки один день у лікарні для Михайла коштував 25 тисяч гривень. А сім’я вже витратила всі свої заощадження.

Зазначимо, що гурт ADAM з’явився у 2015 році, коли Клименко разом із Сашою Норовою запустили спільний проект. Пізніше до складу приєдналися Максим Козаченко, Андрій Гриценко та В’ячеслав Шевченко. ADAM стали відомими в останні роки завдяки хітам "Повільно", "Ау Ау", "Серед зими" та інших. Їхні пісні регулярно потрапляли в топи українських музичних платформ і дуже сподобалися українцям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає могила Андрія Парубія. Лампадки з гербом, прапором і багато живих квітів.