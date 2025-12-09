Рус

Багато людей, цитати ADAM і море сліз: у Києві прощаються з Михайлом Клименком (фото, відео)

Галина Струс
На прощання з ADAM зібралося багато людей
На прощання з ADAM зібралося багато людей. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У столиці відбулася церемонія прощання з талановитим виконавцем, який помер у 38 років

У вівторок, 9 грудня, у Національній філармонії України в Києві відбувається прощання з відомим виконавцем та музикантом Михайлом Клименком, більш відомим як ADAM. Він помер, не виходячи з коми, від туберкульозного менінгіту. Артисту було 38 років.

Як повідомляла раніше в соцмережах вдова Михайла та його колега по гурту ADAM Саша Норова, після прощання у Національній філармонії, відбудеться також служба у храмі та прощання на цвинтарі у селі Луб’янка Бучанського району.

похорон Адам, Михайло Клименко, фото

На траурну церемонію у Києві зібралося багато людей, які несуть живі квіти до труни з Михайлом Клименком. Серед родичів, друзів та натовпу шанувальників можна помітити відомих особистостей. Провести ADAM в останню путь прийшли співачка alyona alyona, The Maneken (Євген Філатов), комік Володимир Шумко та інші.

похорон Адам, Михайло Клименко, фото
похорон Адам, Михайло Клименко, фото

На території біля Національної філармонії поставили таблички з рядками із пісень Михайла Клименка. А на фоні весь час лунала його музика.

похорон Адам, Михайло Клименко, фото
похорон Адам, Михайло Клименко, фото

Нагадаємо, ADAM помер 7 грудня від туберкульозного менінгіту. У листопаді 2025 року його дружина Саша Норова повідомила публічно, що Михайло вже два місяці боровся із тяжким захворюванням. Після тривалого лікування та перебування у реанімації співак перебував у комі. Норова також попросила шанувальників про фінансову підтримку, оскільки один день у лікарні для Михайла коштував 25 тисяч гривень. А сім’я вже витратила всі свої заощадження.

похорон Адам, Михайло Клименко, фото

Зазначимо, що гурт ADAM з’явився у 2015 році, коли Клименко разом із Сашою Норовою запустили спільний проект. Пізніше до складу приєдналися Максим Козаченко, Андрій Гриценко та В’ячеслав Шевченко. ADAM стали відомими в останні роки завдяки хітам "Повільно", "Ау Ау", "Серед зими" та інших. Їхні пісні регулярно потрапляли в топи українських музичних платформ і дуже сподобалися українцям.

похорон Адам, Михайло Клименко, фото
похорон Адам, Михайло Клименко, фото
похорон Адам, Михайло Клименко, фото

