Много людей, цитаты ADAM и море слез: в Киеве прощаются с Михаилом Клименко (фото, видео)

В столице прошла церемония прощания с талантливым исполнителем, который умер в 38 лет

Во вторник, 9 декабря, в Национальной филармонии Украины в Киеве проходит прощание с известным исполнителем и музыкантом Михаилом Клименко, более известным, как ADAM. Он умер, не выходя из комы, от туберкулезного менингита. Артисту было 38 лет.

Как сообщала ранее в соцсетях вдова Михаила и его коллега по группе ADAM Саша Норова, после прощания в Национальной филармонии, состоится также служба в храме и прощание на кладбище в селе Лубянка Бучанского района.

На траурную церемонию в Киеве собралось много людей, которые несут живые цветы к гробу с Михаилом Клименко. Среди родственников, друзей и толпы поклонников можно заметить известных личностей. Провести ADAM в последний путь пришли певица alyona alyona, The Maneken (Евгений Филатов), комик Владимир Шумко и другие.

На территории около Национальной филармонии поставили таблички со строками из песен Михаила Клименко. А на фоне все время звучала его музыка.

Напомним, ADAM умер 7 декабря от туберкулезного менингита. В ноябре 2025 года его жена Саша Норова сообщила публично, что Михаил уже два месяца боролся с тяжелым заболеванием. После длительного лечения и пребывания в реанимации певец находился в коме. Норова также попросила поклонников о финансовой поддержке, так как один день в больнице для Михаила обходился в 25 тысяч гривен. А семья уже потратила все свои сбережения.

Отметим, что группа ADAM появилась в 2015 году, когда Клименко вместе с Сашей Норовой запустили общий проект. Позже к составу присоединились Максим Козаченко, Андрей Гриценко и Вячеслав Шевченко. ADAM стали известными в последние годы, благодаря хитам "Повільно", "Ау Ау", "Серед зими" и других. Их песни регулярно попадала в топы украинских музыкальных платформ и очень полюбились украинцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит могила Андрея Парубия. Лампадки с гербом, флаг и много живых цветов.