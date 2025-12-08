Не лише ADAM Клименко. Хто з українських знаменитостей помер через тяжкі хвороби

Один із молодих артистів помер просто під час виступу

Новина про смерть 38-річного українського співака та фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка через туберкульозний менінгіт нагадала багатьом, що тяжкі хвороби не шкодують нікого, навіть тих, хто знаходиться на піку творчих сил.

Що потрібно знати:

В Україні за останні роки через хвороби померли кілька відомих акторів, музикантів і режисерів

Серед причин смерті — рак та серцеві захворювання

У списку — Дмитро Маніфест, Марина Кукліна-Май, Богдан Ступка, Руслана Писанка, Іван Денисенко та Тетяна Шеліга

Дмитро Маніфест

Відомий кліпмейкер та режисер Дмитро Маніфест помер у віці 30 років. Він був засновником відеопродакшн Manifest Production, який працював з такими зірками, як Надя Дорофєєва, Monatik, The Hardkiss, ТНМК, "Антитіла", Dzidzio та іншими. Причиною його смерті у 2020 році стала онкологія.

Марина Кукліна-Май

Українська актриса театру та кіно Марина Кукліна-Май пішла з життя у 2019 році. Їй було лише 33 роки. Після тривалої боротьби з раком організм актриси не витримав. Вона була відома глядачам за ролями у серіалах "Повернення Мухтара", "Жінка-лікар", "Відділення 44", "Кафе на Садовій", "Доктор Ковальчук".

Богдан Ступка

Видатний український актор театру та кіно Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року у віці 70 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність на тлі останньої стадії раку кістки. Він знімався у таких фільмах як "Дударики", "Вогнем і мечем", "Молитва за гетьмана Мазепу", "Сонька Золота Ручка", "Тарас Бульба" та інших.

Руслана Писанка

Українська актриса та телеведуча Руслана Писанка померла у віці 57 років від агресивної форми раку в одній із лікарень Німеччини у місті Кайзерслаутерн. Тіло зірки було кремоване. Писанка спочиває на Байковому цвинтарі у Києві.

Іван Денисенко (Ivan Blues)

Харизматичний музикант та лідер гурту Ivan Blues & Friends Іван Денисенко помер трагічно у 2017 році у віці 33. Він здобув широку популярність не лише на сцені, а й у кіно: у фільмі "Вартова застава" 2017 року зіграв епізодичну роль Тугарина, а також брав участь у виставі Леся Подерв’янського "Павлік Морозов".

Денисенко помер від серцевого нападу просто на сцені під час виступу на музичному фестивалі в Естонії, у місті Хаапсалу. До речі, музикант хворів на акромегалію — захворювання, при якому непропорційно ростуть кістки скелета, а також окремі органи та тканини тіла. Причиною хвороби стала доброякісна пухлина головного мозку. У Івана це порушення роботи передньої частки гіпофіза виявлялося збільшенням черепа, особливо в області обличчя.

Тетяна Шеліга

3 липня 2025 року на 77-му році життя померла українська актриса, зірка ситкому "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. В останні місяці свого життя артистка більшу частину часу перебувала в маренні і не підіймалася з ліжка. На початку 2022 року Шеліга, яка свого часу знімалася з Аллою Пугачовою, пройшла через серйозну операцію на серці.

Нагадаємо, що 7 грудня 2025 року стало відомо про смерть вокаліста гурту ADAM Михайла Клименка. Пісні його гурту ADAM знають багато українців.