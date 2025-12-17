Роман із Цимбалюком чи з Савранським? Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко після розлучення

Акторка зізналася, що у шлюбі не зраджувала чоловікові

Наталка Денисенко — відома українська акторка театру та кіно, відома ролями у проєктах "Кріпосна", "Будиночок на щастя", "Зв’язок", "Песики". Коли зірка повідомила про розлучення, їй стали приписувати роман і навіть зраду Федінчику з чоловіком, який є обличчям її ювелірного бренду.

Що варто знати

Наталка Денисенко була у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, але у травні 2025 року вони розлучилися з її ініціативи

Попри розрив, колишнє подружжя зберегло дружні взаємини та придбало житло для Андрія поруч, щоб спільно виховувати дитину

Акторка не спростувала ймовірні стосунки з Юрієм Савранським, але не підтвердила їх

Шлюб Денисенко і Федінчика тривав близько восьми років. У судовому позові акторка вказувала причиною розлучення різні погляди на життя, відсутність взаєморозуміння і втрату почуттів один до одного.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик

В інтерв’ю Маші Єфросиніній зірка зізналася, що серйозні проблеми у їхніх стосунках розпочалися вже під час великої війни. Коли Федінчик пішов на службу, відстань і стрес вплинули на їхній зв’язок. За словами Денисенко, колишній чоловік інколи ображав її словами, особливо через ревнощі, читаючи коментарі в соцмережах про можливі її стосунки з іншими чоловіками. Проте Наталка зазначила, що не зраджувала Андрія.

Денисенко також відверто розповіла, що не завжди говорила про свої почуття. Особливо коли Федінчик був на фронті, бо відчувала, що "не має права" відволікати його від важливих обов’язків.

Після розриву артисти змогли зберегти цивілізовані стосунки задля спільного виховання їхнього сина Андрійка. Вони разом подбали про житло — Денисенко залишилася жити в квартирі, яку подружжя придбало спільно, а Федінчику вони разом придбали житло по сусідству.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм та сином Андрійком

Чи є новий коханий?

Прямих підтверджень від самої Наталки про нові серйозні стосунки після розлучення немає. У серпні 2025 року вона коментувала можливу участь у шоу "Холостячка" в шоу "Тур зірками" і говорила про свої подальші вподобання щодо обранця, але не згадувала конкретних людей чи романтичних зв’язків.

Наталка Денисенко

Восени 2025 медіа також з’являлися чутки про можливий роман із бізнесменом Юрієм Савранським. Їх часто помічали разом на публічних заходах, а також чоловік став обличчям та керівником ювелірного бренду Денисенко. Він з'явився у роликах на сторінці бренду в обіймах Денисенко.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Проте у тому ж інтерв'ю Денисенко сказала, що не буде розкривати подробиці свого особистого життя, поки у не з'явиться обручка на пальці, або ж вона сама не відчує, що хоче про це розказати широкому загалу. Чутки про стосунки із Савранським вона не підтвердила, але й не спростувала. Також зірці приписували роман із Тарасом Цимбалюком через часті спільні фото та відео, де вони обіймаються. Однак актори запевняють, що між ними лише дружба.

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк

