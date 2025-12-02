Прожив із чоловіком 15 років і був убитий колишнім коханцем: що відомо про особисте життя Джанні Версаче

Модельєра застрелив чоловік, з яким він познайомився на гей-вечірці

Джанні Версаче — культовий італійський дизайнер і засновник Модного дому "Versace". Він був першим, хто почав використовувати супермоделей на подіумах і відображати логотип на одязі. Модельєр відкрито говорив про свою гомосексуальність і був відомий участю в гей-вечірках, де й познайомився зі своїм майбутнім убивцею.

Що варто знати

Джанні Версаче був відкритим геєм у часи, коли про це майже ніхто не говорив і боявся осуду

Перше кохання дизайнера, Пол Бек, одружився із сестрою Джанні Донателлою

Останні 15 років модельєр прожив з коханим Антоніо Д'Аміко і називав ці стосунки "справжнім сімейним життям"

Версаче убив серійний убивця, якого у деяких джерелах називають його колишнім коханцем

Орієнтація Джанні Версаче

Першим серйозним коханням модельєра був його манекенник Пол Бек. Версаче був готовий багато на що заради нього, однак за кілька років після знайомства його обранець одружився із сестрою Джанні — Донателлою. Дизайнер не спілкувався з нею цілий рік — поки вона не народила доньку Аллегру.

Джанні та Донателла Версаче. Фото: Getty Images

Згодом Версаче все ж знайшов взаємне кохання. 15 років він прожив зі стилістом Антоніо Д'Аміко, якого зробив керівником мережі своїх магазинів. Також Джанні згадав коханого у своєму заповіті — щомісяця аж до смерті йому виплачувалося 26 тисяч доларів із доходів Модного дому "Versace".

Антоніо Д'Аміко. Фото: Вікіпедія

Ентоні Д'Аміко і Джанні Версаче

Не були таємницею й доволі "відкриті" розваги Джанні та його партнера, у яких нерідко брали участь моделі-хлопці. Серед них — Ендрю Кьюненен, якого в тодішніх тусовках знали як "елітну повію", бо він був найманцем для багатих гомосексуальних чоловіків. За даними джерел, Версаче вперше побачив Ендрю на гей-вечірці у 1990 році, і між ними швидко спалахнув роман. Пліткували навіть, що цей зв’язок був настільки тісним, що певний час вони могли жити разом.

Енді Кьюненен. Фото: Вікіпедія

Що відомо про вбивство Джанні Версаче

15 липня 1997 року Джанні повертався додому, до розкішної вілли Casa Casuarina у Маямі-Біч з ранкової прогулянки з газетою. Раптово він отримав два постріли в голову, коли підіймався сходами. Його вбив Ендрю Кьюненен, який тоді вже був серійним убивцею, без жодної вагомої на це причини.

Джанні Версаче. Фото: Getty Images

Серед найпоширеніших версій мотиву злочину — бажання убивці стати відомим завдяки модельєру, його заздрощі і навіть ревнощі до Версаче. За вісім днів після убивства, Кунаана знайшли мертвим у човні — він застрелився тією ж зброєю, якою позбавив життя Джанні. тіло вбитого Джанні знайшов його коханий Ентоні.

Джанні Версаче. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований Джанні Версаче. Легендарного модельєра було кремовано на наступний день після вбивства.