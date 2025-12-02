Прожил с мужчиной 15 лет и был убит бывшим любовником: что известно о личной жизни Джанни Версаче

Модельера застрелил мужчина, с которым он познакомился на гей-вечеринке

Джанни Версаче – культовый итальянский дизайнер и основатель Модного дома "Versace". Он был первым, кто начал использовать супермоделей на подиумах и отображать логотипы на одежде. Модельер открыто говорил о своей гомосексуальности и был известен участием в гей-вечеринках, где и познакомился со своим будущим убийцей.

Что следует знать

Джанни Версаче был открытым геем во времена, когда об этом почти никто не говорил и боялся осуждения

Первая любовь дизайнера, Пол Бек, женился на сестре Джанни Донателле

Последние 15 лет модельер прожил с любимым Антонио Д’Амико и называл эти отношения "настоящей семейной жизнью"

Версаче убил серийный убийца, которого в некоторых источниках называют его бывшим любовником

Ориентация Джанни Версаче

Первой серьезной любовью модельера был его манекенщик Пол Бек. Версаче был готов на многое ради него, однако через несколько лет после знакомства его избранник женился на сестре Джанни — Донателле. Дизайнер не общался с ней целый год – пока она не родила дочь Аллегру.

Джанни и Донателла Версаче. Фото: Getty Images

Впоследствии Версаче все же обрел взаимную любовь. 15 лет он прожил со стилистом Антонио Д’Амико, которого сделал руководителем сети своих магазинов. Также Джанни вспомнил любимого в своем завещании — ежемесячно до смерти ему выплачивалось 26 тысяч долларов из доходов Модного дома Versace.

Антонио Д’Амико. Фото: Википедия

Энтони Д’Амико и Джанни Версаче

Не были тайной и "открытые" развлечения Джанни и его партнера, в которых нередко принимали участие модели-парни. Среди них Эндрю Кьюненен, которого в тогдашних тусовках знали как "элитную шлюху", потому что он был наемником для богатых гомосексуальных мужчин. По данным источников, Версаче впервые увидел Эндрю на гей-вечеринке в 1990 году, и между ними быстро вспыхнул роман. Сплетничали даже, что эта связь была настолько тесной, что определенное время они могли жить вместе.

Энди Кьюненен. Фото: Википедия

Что известно об убийстве Джанни Версаче

15 июля 1997 года Джанни возвращался домой, в роскошную виллу Casa Casuarina в Майами-Бич с утренней прогулки с газетой. Внезапно он получил два выстрела в голову, когда поднимался по лестнице. Его убил Эндрю Кьюненен, который тогда уже был серийным убийцей, без малейшей причины.

Джанни Версаче. Фото: Getty Images

Среди самых распространенных версий мотива преступления — желание убийцы стать известным благодаря модельеру, его зависти и даже ревности к Версаче. Через восемь дней после убийства Кунаана нашли мертвым в лодке — он застрелился тем же оружием, которым лишил жизни Джанни. Тело убитого Джанни нашел его любимый Энтони.

Джанни Версаче. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен Джанни Версаче. Легендарный модельер был кремирован на следующий день после убийства.