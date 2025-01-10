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Боролся с болезнью 18 месяцев: как легенда рок-музыки Дэвид Боуи выглядел перед смертью и где похоронен

Автор
Катерина Любимова
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Как музыкант Дэвид Боуи выглядел перед смертью
Как музыкант Дэвид Боуи выглядел перед смертью. Фото Фото Getty Images

За последние полтора года жизни музыкант пережил шесть инфарктов

Легендарного рок-музыканта Дэвида Боуи, как и "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли давно нет в живых, но их величайшее наследие осталось навсегда в истории музыки и сердцах миллионов поклонников. Дэвид Боуи последние 18 месяцев жизни боролся с тяжелым недугом, а свой диагноз скрывал от фанатов.

"Телеграф" решил выяснить, как певец выглядел перед смертью, чем занимался и где его похоронили. Мы узнали интересные факты его жизни.

Чем прославился Дэвид Боуи

Британский рок-музыкант Дэвид Боуи родился 8 января 1947 году в Брикстоне и с детства проявлял интерес к музыке и имел хорошие вокальные данные. В 15 лет Дэвид уже сформировал первую группу The Kon-rads, исполнявшую гитарный рок-н-ролл на местных вечеринках и свадьбах.

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи в юности, Фото: Getty Images

Всего в начале творческого пути он сменил около 10 коллективов. На протяжение карьеры Дэвид переосмысливал свое творчество, сочетал в нем креативность с актуальными музыкальными направлениями, поэтому получил прозвище "хамелеон рок-музыки". И при этом, ему удавалось сохранить своей собственный стиль, манеру исполнения и интеллектуальную глубину своих композиций.

Дэвид Боуи
Дэвида Боуи называли "хамелеоном рок-музыки",Фото: Getty Images

Альбомы Дэвида Боуи имели колоссальный успех, тираж его пластинок составляет более 140 миллионов копий, это сделало музыканта одним из самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. А в 2016 году Боуи был назван "величайшей рок-звездой всех времен", хотя помимо музыки он развивал еще карьеру в кинематографе и увлекался искусством.

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи боролся с раком 18 месяцев, Фото: Getty Images

От чего умер музыкант Дэвид Боуи и как выглядел в последние годы

В середине 2014 года у легенды рок-музыки диагностировали рак печени. Этот диагноз он скрывал, о нем знали только самые близкие люди, в том числе и музыканты, с которым он работал над своим последним альбомом.

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи скрывал диагноз от поклонников, Фото: Getty Images

В ноябре 2015 года врачи сообщили, что болезнь распространилась по всему организму и музыкант неизлечим. За последние полгода жизни Дэвид пережил шесть инфарктов. Умер он 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-го дня рождения, в честь которого выпустил свой последний альбом Blackstar.

Для продвижения своего альбома, Боуи снялся в фотосессии, которая стала для него последней. На снимках он позирует в классическом черном костюме и шляпе.

Дэвид Боуи
Как выглядел Дэвид Боуи перед смертью
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи выпустил перед смертью новый альбом

Что касается похорон, то тело музыканта тайно кремировали в Нью-Йорке, на церемонии не присутствовали ни члены семьи, ни близкие друзья. В СМИ писали о том, что Боуи пожелал скрыть от широкой публики место своего захоронения, потому что не хотел, чтобы его могила превращалась в место паломничества поклонников. Для него самым главным было — это сохранить свое творческое наследие.

Дэвид Боуи
Дэвида Боуи кремировали, Фото: Getty Images

В своем завещании он отметил, что хочет, чтобы его прах развеяли над островом Бали в Индонезии, по канонам буддийских ритуалов. В СМИ также писали, что часть праха музыканта развеяли на экзотическом острове, а часть на фестивале Burning Man, но родственники это опровергли.

"Телеграф" писал ранее, как выглядела единственная дочь Элвиса Пресли. Мы узнали, от чего умерла певица в 2023 году.

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