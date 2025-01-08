Два месяца хранила труп сына в доме: как выглядела единственная дочь Элвиса Пресли и от чего умерла в 2023 году

Лиза Мари Пресли была четыре раза замужем

"Король рок-н-ролла" Элвис Пресли внезапно скончался в возрасте 42 лет и все его наследство перешло единственной дочери Лизе Мари Пресли. Девушка пошла по стопам отца и построила успешную музыкальную карьеру, но в январе 2023 года она скончалась.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела единственная наследница американской легенды и что о ней известно. Лиза Мари Пресли была четыре раза замужем и у нее осталось трое детей.

Что известно о дочери Элвиса Пресли

Наследница "король рок-н-ролла" Лиза Мари родилась в 1967 году в браке Элвиса Пресли с дочерью офицера ВВС США, актрисой Присциллой Бьюли. Родители развелись, когда девочке было всего четыре года, а когда ей исполнилось 9 лет, Элвис скончался от остановки сердца.

У Элвиса Пресли была одна наследница, Фото: Getty Images

В 1993 году, когда Лизе Мари исполнилось 25 лет, она стала единственной наследницей его состояния, стоимость которого оценивалась в 100 миллионов долларов. Но в 2004 году девушка продала 85% имущества своего легендарного отца.

Лиза Мари, как и Элвис, построила успешную музыкальную карьеру. Она выпустила свой первый альбом в 2003 году. Также девушка выпустила автобиографическую книгу "Элвис и я", где описала историю жизни ее родителей, а также свое детство и отношения с отцом.

Лиза Мари Пресли пошла по стопам знаменитого отца, Фото: Getty Images

Помимо того, дочь "король рок-н-ролла" была филантропом и долгие годы курировала Благотворительный фонд Элвиса Пресли, который был направлен на помощь бездомным семьям и предлагал бесплатное жилье, детские сады для детей и другие услуги нуждающимся семьям.

Что касается личной жизни, то Лиза Мари была замужем четыре раза. Первым ее супругом был музыкант Дэнни Кио, в браке с которым у них родилась дочь Даниэль Райли Кио и сын Бенджамин Сторм Кио. Но в 1992 году он покончил жизнь самоубийством у себя дома в возрасте 27 лет.

В мемуарах дочери Пресли, которые вышли после ее смерти, было написано, что смерть сына была большой трагедией для Мари и она не могла попрощаться с ним. Она не знала, где похоронить сына, поэтому два месяца хранила его тело в своем доме в специальной комнате, где температура была не более 13 градусов.

Лиза Мари вместе с сыном Бенджамином и дочерью Райли,Фото: Getty Images

Кроме того, она и с дочерью набила у себя на теле имя покойного сына и нанесла их имена на тело Бенджамина. После этого она решилась с ним проститься и похоронила в Малибу, на территории поместья в Грейсленде, где покоится и Элвис Пресли.

Вторым мужем Лизы Мари стал певец Майкл Джексон, но их брак продлился всего два года, хотя они сохранили дружеские отношения. Третий брак был с актером Николасом Кейджем, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Дочь Пресли была замужем за Майклом Джексоном, Фото: Getty Images

С 2006 по 2016 год Пресли была замужем за музыкальным продюсером Майклом Локвудом, но развод закончился в 2021 году. В браке у них родились дочери-близнецы: Харпер Вивьенн Энн Локвуд и Финли Аарон Лав Локвуд.

Лиза Мари Пресли с бывшим мужем Майклом Локвудом, Фото: Getty Images

От чего умерла единственная дочь Элвиса Пресли

В январе 2023 года Лиза Мари Пресли приняла участие в награждении фильма "Элвис", который был посвящен ее отцу на 80-й церемонии "Золотого глобуса". Мероприятие она посетила вместе со своей матерью Присциллой. Но это было последнее появление дочери Пресли на широкой публике.

Дочь Пресли на церемонии "Золотого глобуса" в 2023 году, Фото Getty Images

А через два дня у Лизы Мари произошла остановка сердца, когда она была у себя дома в Калабасасе (штат Калифорния). Медики, прибывшие на вызов, смогли перезапустить сердце певицы, но она скончалась в тот же день, не дожив менее трех недель до своего 55-летия. Как показало вскрытие, причина смерти — "непроходимость тонкого кишечника", вызванная перенесенной бариатрической операцией.

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