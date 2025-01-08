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Два месяца хранила труп сына в доме: как выглядела единственная дочь Элвиса Пресли и от чего умерла в 2023 году

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядела дочь певца Элвиса Пресли и от чего умерла
Как выглядела дочь певца Элвиса Пресли и от чего умерла. Фото Телеграф, Getty Images

Лиза Мари Пресли была четыре раза замужем

"Король рок-н-ролла" Элвис Пресли внезапно скончался в возрасте 42 лет и все его наследство перешло единственной дочери Лизе Мари Пресли. Девушка пошла по стопам отца и построила успешную музыкальную карьеру, но в январе 2023 года она скончалась.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела единственная наследница американской легенды и что о ней известно. Лиза Мари Пресли была четыре раза замужем и у нее осталось трое детей.

Что известно о дочери Элвиса Пресли

Наследница "король рок-н-ролла" Лиза Мари родилась в 1967 году в браке Элвиса Пресли с дочерью офицера ВВС США, актрисой Присциллой Бьюли. Родители развелись, когда девочке было всего четыре года, а когда ей исполнилось 9 лет, Элвис скончался от остановки сердца.

Элвис Пресли с женой и дочерью
У Элвиса Пресли была одна наследница, Фото: Getty Images

В 1993 году, когда Лизе Мари исполнилось 25 лет, она стала единственной наследницей его состояния, стоимость которого оценивалась в 100 миллионов долларов. Но в 2004 году девушка продала 85% имущества своего легендарного отца.

Лиза Мари, как и Элвис, построила успешную музыкальную карьеру. Она выпустила свой первый альбом в 2003 году. Также девушка выпустила автобиографическую книгу "Элвис и я", где описала историю жизни ее родителей, а также свое детство и отношения с отцом.

Лиза Мари Пресли
Лиза Мари Пресли пошла по стопам знаменитого отца, Фото: Getty Images

Помимо того, дочь "король рок-н-ролла" была филантропом и долгие годы курировала Благотворительный фонд Элвиса Пресли, который был направлен на помощь бездомным семьям и предлагал бесплатное жилье, детские сады для детей и другие услуги нуждающимся семьям.

Что касается личной жизни, то Лиза Мари была замужем четыре раза. Первым ее супругом был музыкант Дэнни Кио, в браке с которым у них родилась дочь Даниэль Райли Кио и сын Бенджамин Сторм Кио. Но в 1992 году он покончил жизнь самоубийством у себя дома в возрасте 27 лет.

В мемуарах дочери Пресли, которые вышли после ее смерти, было написано, что смерть сына была большой трагедией для Мари и она не могла попрощаться с ним. Она не знала, где похоронить сына, поэтому два месяца хранила его тело в своем доме в специальной комнате, где температура была не более 13 градусов.

Дети Лизы Мари Пресли
Лиза Мари вместе с сыном Бенджамином и дочерью Райли,Фото: Getty Images

Кроме того, она и с дочерью набила у себя на теле имя покойного сына и нанесла их имена на тело Бенджамина. После этого она решилась с ним проститься и похоронила в Малибу, на территории поместья в Грейсленде, где покоится и Элвис Пресли.

Вторым мужем Лизы Мари стал певец Майкл Джексон, но их брак продлился всего два года, хотя они сохранили дружеские отношения. Третий брак был с актером Николасом Кейджем, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон
Дочь Пресли была замужем за Майклом Джексоном, Фото: Getty Images

С 2006 по 2016 год Пресли была замужем за музыкальным продюсером Майклом Локвудом, но развод закончился в 2021 году. В браке у них родились дочери-близнецы: Харпер Вивьенн Энн Локвуд и Финли Аарон Лав Локвуд.

Лиза Мари Пресли с бывшим мужем Майклом Локвудом
Лиза Мари Пресли с бывшим мужем Майклом Локвудом, Фото: Getty Images

От чего умерла единственная дочь Элвиса Пресли

В январе 2023 года Лиза Мари Пресли приняла участие в награждении фильма "Элвис", который был посвящен ее отцу на 80-й церемонии "Золотого глобуса". Мероприятие она посетила вместе со своей матерью Присциллой. Но это было последнее появление дочери Пресли на широкой публике.

Как выглядела дочь Элвиса Пресли
Дочь Пресли на церемонии "Золотого глобуса" в 2023 году, Фото Getty Images

А через два дня у Лизы Мари произошла остановка сердца, когда она была у себя дома в Калабасасе (штат Калифорния). Медики, прибывшие на вызов, смогли перезапустить сердце певицы, но она скончалась в тот же день, не дожив менее трех недель до своего 55-летия. Как показало вскрытие, причина смерти — "непроходимость тонкого кишечника", вызванная перенесенной бариатрической операцией.

"Телеграф" писал ранее, как выглядят и чем живут все дети Мадонны. В прошлом году певице исполнилось 66 лет.

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