Умерла единственная дочь легендарного Элвиса Пресли и экс-жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа

Девушка была единственной наследницей своего отца

В пятницу, 13-го января, стало известно о кончине единственной дочери и наследнице легендарного артиста Элвиса Пресли, а также бывшей супруги Майкла Джексона и Николаса Кейджа — Лизы Мари Пресли. Ей было всего 54 года.

О смерти Лизы Мари сообщило издание TMZ. Отмечается, что в четверг утром, 12 декабря, Пресли была доставлена ​​в больницу в критическом состоянии после полной остановки сердца. Врачи скорой помощи сумели восстановить ей пульс, после чего Лиза Мари находилась в коме, однако, увы, это ее не спасло. Известно, что до этого она жаловалась на боли в области живота.

Все это время со своей дочерью находилась ее мама, Присцилла Пресли. Женщина приехала в больницу, как только узнала о случившемся. Именно она и сообщила после о смерти дочери.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари оставила нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. В настоящее время дальнейших комментариев не последует" — отметила Присцилла.

Стоит отметить, что еще во вторник, 10 января, Лиза Мари вместе с Присциллой Пресли была на церемонии кинопремии "Золотой глобус", одним из победителей которой стал Остин Батлер за роль отца Лизы Мари Пресли в фильме База Лурмана "Элвис".

Кто такая Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.

Стоит отметить, что она была дочерью своего отца, поэтому пошла по его стопам и стала певицей и автором песен. Свой дебютный альбом "To Whom It May Concern" она выпустила в 2003 году. Пластинка достигла 5-го места в чарте альбомов Billboard и получила золотой сертификат.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. В 1994 году она вышла замуж за короля поп-музыки Майкла Джексона. Стоит отметить, что это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем — певцом Дэнни Кеогом. Брак распался в 1996-м, когда на Джексона полились обвинения в сексуальном насилии над детьми.

В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, однако и этот брак продержался недолго. Всего 4 месяца. Четвертый брак Лизы Мари Пресли — с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом — закончился разводом в 2021 году.

