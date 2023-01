Померла єдина дочка легендарного Елвіса Преслі та екс-дружина Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа

Дівчина була єдиною спадкоємицею свого батька

У п’ятницю, 13-го січня, стало відомо про смерть єдиної доньки та спадкоємиці легендарного артиста Елвіса Преслі, а також колишньої дружини Майкла Джексона та Ніколаса Кейджа — Лізи Марі Преслі. Їй було лише 54 роки.

Про смерть Лізи Марі повідомило видання TMZ. Зазначається, що у четвер вранці, 12 грудня, Преслі була доставлена ​​до лікарні у критичному стані після повної зупинки серця. Лікарі швидкої допомоги зуміли відновити їй пульс, після чого Ліза Марі перебувала в комі, проте, на жаль, це її не врятувало. Відомо, що до цього вона скаржилася на біль у животі.

Весь цей час зі своєю дочкою перебувала її мама, Прісцілла Преслі. Жінка приїхала до лікарні, як тільки дізналася про те, що сталося. Саме вона і повідомила після смерті доньки.

"З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі залишила нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою і люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала. Ми просимо про конфіденційність, оскільки намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. Наразі подальших коментарів не буде" — зазначила Прісцилла.

Варто зазначити, що ще у вівторок, 10 січня, Ліза Марі разом із Прісціллою Преслі була на церемонії кінопремії "Золотий глобус", одним із переможців якої став Остін Батлер за роль батька Лізи Марі Преслі у фільмі База Лурмана "Елвіс".

Хто така Ліза Марі Преслі

Ліза Марі Преслі народилася 1968 року в Мемфісі і стала єдиною спадкоємицею стану свого батька у віці дев’яти років, коли Елвіс раптово помер.

Варто зазначити, що вона була дочкою свого батька, тому пішла його стопами і стала співачкою та автором пісень. Свій дебютний альбом "To Whom It May Concern" вона випустила 2003 року. Платівка досягла 5-го місця у чарті альбомів Billboard та отримала золотий сертифікат.

Ліза Марі Преслі була одружена чотири рази. 1994 року вона вийшла заміж за короля попмузики Майкла Джексона. Варто зазначити, що це сталося лише через 20 днів після розлучення з її першим чоловіком – співаком Денні Кеогом. Шлюб розпався 1996-го, коли на Джексона полилися звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми.

2002 року вона вийшла заміж за актора Ніколаса Кейджа, однак і цей шлюб протримався недовго. Усього 4 місяці. Четвертий шлюб Лізи Марі Преслі — з її гітаристом та музичним продюсером Майклом Локвудом — закінчився розлученням у 2021 році.

