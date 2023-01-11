"Золотий глобус" 2023 року: хто став переможцем престижної кінопремії
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Найбільше нагород зібрав фільм "Банші Інішеріна" та серіал "Початкова школа Ебботт"
Традиційно для початку року в Лос-Анджелесі пролунала 80-та церемонія вручення нагород престижної кінопремії "Золотий глобус 2023", яка проходила в ніч проти 11 січня у Beverly Hilton. Зазначимо, що на премію також відвідав і президент України Володимир Зеленський, але віртуально. Він виступив перед глядачами та учасниками з найпотужнішою промовою.
Ведучим церемонії нагородження став Джеррод Кармайкл, а ось статуетки переможцям у 27 категоріях вручали їхні колеги: актриси Ана де Армас, Дженна Ортега, Дженніфер Кулідж, актори Біллі Портер та Трейсі Морган та режисер Квентін Тарантіно.
"Телеграф" розповідає, хто ж отримав заповітну статуетку переможця у 2023 році.
"Золотий глобус 2023": імена всіх переможців
Світ кіно:
- Найкращий режисер — Стівен Спілберг, "Фабельмани";
- Найкращий сценарій — Мартін МакДона, "Банші Інішеріна";
- Найкращий драматичний фільм "Фабельмани";
- Найкращий комедійний фільм — "Банші Інішеріна";
- Найкращий анімаційний фільм — "Піноккіо", Гільєрмо дель Торо;
- Найкращий фільм не англійською мовою — " Аргентина, 1985", Сантьяго Мітре.
Найкращі актори:
- Найкращий комедійний актор — Коллін Фаррел ("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен"), за роль у "Банші Інішеріна".
- Найкраща комедійна актриса — Мішель Йео за роль у фільмі "Все скрізь і одразу".
- Найкраща драматична актриса 2023 — Кейт Бланшетт за роль у біографічній драмі "Тар".
- Найкращий драматичний актор — Остін Батлер за фільм "Елвіс".
Серіали:
- Найкращий драматичний серіал — відомий приквел "Будинок дракона".
- Найкраща комедія/мюзикл – серіал "Початкова школа Ебботт".
- Найкращий обмежений серіал/телефільм — "Білий лотос".
- Найкраща актриса міні-серіалу — Аманда Сейфрід, "Вибула";
- Найкращий актор міні-серіалу — Еван Пітерс, "Дамер";
- Найкращий актор драматичного серіалу — Кевін Костнер, "Йеллоустоун";
- Найкраща актриса драматичного серіалу — Зендея, "Ейфорія";
- Найкращий актор комедійного серіалу — Джеремі Аллен Уайт, "Ведмідь";
- Найкраща актриса комедійного серіалу — Куїнта Брансон, "Початкова школа Ебботт".
Престижну Премію Сесіля Б. Де Мілля за видатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі. А почесну нагороду За внесок у телебачення вхопив Райан Мерфі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку найкращих українських комедій на вечір.