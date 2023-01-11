"Золотий глобус" 2023 року: хто став переможцем престижної кінопремії

Найбільше нагород зібрав фільм "Банші Інішеріна" та серіал "Початкова школа Ебботт"

Традиційно для початку року в Лос-Анджелесі пролунала 80-та церемонія вручення нагород престижної кінопремії "Золотий глобус 2023", яка проходила в ніч проти 11 січня у Beverly Hilton. Зазначимо, що на премію також відвідав і президент України Володимир Зеленський, але віртуально. Він виступив перед глядачами та учасниками з найпотужнішою промовою.

Ведучим церемонії нагородження став Джеррод Кармайкл, а ось статуетки переможцям у 27 категоріях вручали їхні колеги: актриси Ана де Армас, Дженна Ортега, Дженніфер Кулідж, актори Біллі Портер та Трейсі Морган та режисер Квентін Тарантіно.

"Телеграф" розповідає, хто ж отримав заповітну статуетку переможця у 2023 році.

"Золотий глобус 2023": імена всіх переможців

Світ кіно:

Найкращий режисер — Стівен Спілберг, "Фабельмани";

Найкращий сценарій — Мартін МакДона, "Банші Інішеріна";

"Банші Інішеріна"; Найкращий драматичний фільм "Фабельмани";

Найкращий комедійний фільм — "Банші Інішеріна";

Найкращий анімаційний фільм — "Піноккіо", Гільєрмо дель Торо;

Найкращий фільм не англійською мовою — " Аргентина, 1985", Сантьяго Мітре.

Найкращі актори:

Найкращий комедійний актор — Коллін Фаррел ("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен"), за роль у "Банші Інішеріна".

("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен"), за роль у "Банші Інішеріна". Найкраща комедійна актриса — Мішель Йео за роль у фільмі "Все скрізь і одразу".

за роль у фільмі "Все скрізь і одразу". Найкраща драматична актриса 2023 — Кейт Бланшетт за роль у біографічній драмі "Тар".

за роль у біографічній драмі "Тар". Найкращий драматичний актор — Остін Батлер за фільм "Елвіс".

Серіали:

Найкращий драматичний серіал — відомий приквел "Будинок дракона".

Найкраща комедія/мюзикл – серіал "Початкова школа Ебботт".

Найкращий обмежений серіал/телефільм — "Білий лотос".

Найкраща актриса міні-серіалу — Аманда Сейфрід , "Вибула";

, "Вибула"; Найкращий актор міні-серіалу — Еван Пітерс, "Дамер";

Найкращий актор драматичного серіалу — Кевін Костнер, "Йеллоустоун";

"Йеллоустоун"; Найкраща актриса драматичного серіалу — Зендея, "Ейфорія";

"Ейфорія"; Найкращий актор комедійного серіалу — Джеремі Аллен Уайт , "Ведмідь";

, "Ведмідь"; Найкраща актриса комедійного серіалу — Куїнта Брансон, "Початкова школа Ебботт".

Престижну Премію Сесіля Б. Де Мілля за видатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі. А почесну нагороду За внесок у телебачення вхопив Райан Мерфі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку найкращих українських комедій на вечір.