Головна Перемога ще попереду: топ тріумфів України у 2022 році

Важливі досягнення України у світовій площині

До кінця 2022 року лишаються лічені дні. Що точно зрозуміло — цей рік був повний випробувань для українців. Адже ми зустрілися зі страхом, злістю, тривогою, невизначеністю, втратою безцінного. Однак Україна не тільки вистояла, а й продовжувала здобувати перемоги як всередині країни, так і перед всім світом. Кожен успіх став важливою частиною пазлу нашої безсумнівної перемоги над російським злом.

Слово "Україна" не дарма стало найпопулярнішим пошуковим запитом за цей рік, про що свідчать дані Google Trends. У світових новинах говорили про Україну не лише в контексті вторгнення, а й глобальних здобутків. Сьогодні "Телеграф" поділиться головними з них, що точно вартують вашої уваги.

Музичне мистецтво

Перемога у "Євробаченні"

Гурт "Kalush Orchestra" виграв "Євробачення" уперше в історії конкурсу з хіп-хопом. Група виступала з піснею Stefania, а після виступу соліст гурту Олег Псюк зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із "Азовсталі".

Правила "Євробачення" забороняють будь-які політичні заклики та передбачають за це суворі санкції. Однак організатори конкурсу заявили, що не стануть дискваліфіковувати український гурт Kalush Orchestra та інших учасників, які підтримали Україну.

Це вже третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.

Номінація на Grammy-2023

Кліп української кліпмейкерки Тані Муіньо на пісню "As It Was" британського співака Гаррі Стайлза номінували на "Ґреммі-2023".

"Ґреммі" (Grammy) – найпрестижніша музична нагорода в сучасній музиці, яка існує з 1958 року. Їі можна порівняти з премією "Оскар" у кінематографі.

Цього року оголошено змагання за перемогу в номінації "Найкраще музичне відео". Цей кліп претендує на цю номінацію разом із кліпами на пісні Адель, BTS, Кендріка Ламара, Doja Cat і Тейлор Свіфт.

Література

Премія миру німецьких книгарів

В останній день Франкфуртського книжкового ярмарку у 2022 році Сергій Жадан отримав Премію миру від Німецької асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. Це одна з найважливіших культурних нагород в Німеччині, котру з 1950 року за утвердження ідеї миру отримували видатні діячі з усього світу. Призовий фонд складає €25 000. Українського письменника відзначили "за видатну мистецьку творчість" і "гуманну позицію, з якою він, ризикуючи життям, повертається до людей на війні та допомагає їм".

Також Жадан став номінантом на Нобелівську премію з літератури.

Національна премія Медичі

Книжка українського письменника Андрія Куркова "Сірі бджоли" відзначена Національною премією Медічі у Франції за найкращий закордонний твір. Роман розповідає про життя людей під час війни на Сході України.

Окрім того, у Нідерландах роман "Сірі бджоли" вийшов на перше місце в десятці продажів, обігнавши роман Fairy Tale ("Казка") американського письменника Стівена Кінга.

Премія Міської ради Кракова імені Станіслава Вінценз

Оксана Забужко — перша українська письменниця, яка отримає премію імені Станіслава Вінценза. Нагорода включає фінансову складову в 50 000 злотих (390 тис. гривень), статуетку та право користування титулом лавреата. Книги письменниці перекладено понад 20 мовами, а за свою літературну кар’єру вона отримала низку поважних відзнак.

Орден Почесного легіону

Посол Франції Етьєн де Понсен вручив українській поетесі Ліні Костенко найвищу нагороду Франції — Орден Почесного легіону.

Звертаючись до Ліни Костенко він зазначив, що аби охарактеризувати її життєвий шлях кількома словами, він обрав би "рішучість, сміливість і прагнення свободи". Своєю чергою поетеса відповіла, що хоче присвятити цю нагороду нашим захисникам.

"Орден Почесного легіону — це лицарський орден і отримати його — це велика честь… Я відмовляюсь від усіх звань і політичної біжутерії, але цей орден приймаю з великою вдячністю і присвячую його нашим воїнам, бо то є наш найпочесніший Легіон", — сказала Ліна Костенко.

Журналістика

Премія "Репортери без кордонів"

Відеограф Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолєтка вели репортажі для Associated Press із самого початку російської повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року. Вони стали єдиними журналістами, які задокументували наслідки бойових дій та артилерійських обстрілів у Маріуполі впродовж 20 днів у березні 2022 року для міжнародних ЗМІ.

Саме тому вони отримали премію "за вплив" "Репортерів без кордонів" – міжнародної організації, яка захищає права людей на вільний доступ до достовірної інформації.

Загалом цей тандем отримав понад 7 престижних журналістських нагород цього року, серед яких Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премія імені Георгія Ґонґадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award та інші.

Окрім того, Євген Малолєтка став фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Колективна Пулітцерівська премія

Цьогоріч українські журналісти отримали особливу та престижну відзнаку, а саме Пулітцерівську премію (The Pulitzer Prize). Вона присуджується Школою журналістики Колумбійського університету у 21 номінаціях у сфері медіа, музики, драматургії з 1917 року. Розмір премії становить 15 тис. доларів.

На офіційному сайті опубліковано повний перелік видань та журналістів, які стали переможцями в кожній з номінацій.

Наголошується, що українські журналісти попри "бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у своїх лавах, наполегливо намагаються надати точне уявлення про жахливу реальність, яка робить честь Україні та журналістам у всьому світі".

Спорт

Титул найсильнішої людини планети

Український стронгмен Олексій Новіков переміг на турнірі The Strongman Classic 2022 у Лондоні та став найсильнішою людиною світу вже вдруге.

"Свою перемогу Олексій присвячує Україні й нашим хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Зараз кожен на своєму полі веде Україну до перемоги, віримо, що вона вже близька, тому що сміливість та сила в нашій українській крові, і на нашій рідній землі", — сказала помічниця українського стронгмена.

Першість у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи в стрибках у висоту серед жінок. Це перше золото в історії України у цьому виді спорту серед жінок на чемпіонатах Європи.

Срібло в Зимовій Олімпіаді у фристайлі (акробатика)

Олександра Абраменка визнано найкращим спортсменом країни у 2022 році за версією Асоціації спортивних журналістів України.

Цьогорічна медаль у зимових іграх зробила його другим мультимедалістом в історії України.

Чемпіонські пояси

Український боксер Олександр Усик зберіг свої чемпіонські пояси в реванші. Він вдруге переміг британця Ентоні Джошуа. Завдяки 170 точним ударам спортсмен захистив пояси WBO, WBA, IBF і IBO в надважкій вазі.

Наука

Українська науковиця Марина В’язовська отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса. Філдсівська премія є еквівалентом Нобелівської премії. ЇЇ вручають раз на чотири роки на відкритті Міжнародного математичного конгресу.

Жінка розв’язала задачу з пакування куль у 8 та 24 вимірному просторі.

Суспільство

Людина року

Американський журнал Time оголосив Володимира Зеленського людиною року. Редакція зазначила, що цього року вибір був як ніколи простим — "Володимир Зеленський активізував світ так, як ми не бачили десятиліттями".

Журнал зазначив, що президент України Зеленський надихнув українців і отримав міжнародне визнання за свою мужність у протистоянні російському вторгненню.

Країна року

Україна стала країною року за версією видання The Еconomist.

Британське видання відзначило чотири риси українців, зокрема, героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

Це лише маленька частина перемог, що супроводжували нас цьогоріч. Станом на 14 листопада Україна звільнила 40% окупованих територій після початку повномасштабного наступу. Збройні сили України деокупували вже понад 40 тис. кв. км. Це у два з половиною рази більше, ніж площа підконтрольних росії сепаратиських псевдореспублік: Придністровʼя, Абхазії та Південної Осетії.