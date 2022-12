Главная Победа еще впереди: топ триумфов Украины в 2022 году

Важные достижения Украины в мировой плоскости

До конца 2022 остаются считанные дни. Что точно понятно, этот год был полон испытаний для украинцев. Ведь мы встретились со страхом, злобой, тревогой, неопределенностью, потерей бесценного. Однако Украина не только выстояла, но и продолжала одерживать победы как внутри страны, так и перед всем миром. Каждый успех стал важной частью пазла нашей несомненной победы над русским злом.

Слово "Украина" не зря стало самым популярным поисковым запросом за этот год, о чем свидетельствуют данные Google Trends. В мировых новостях говорили об Украине не только в контексте вторжения, но и глобальных достижений. Сегодня "Телеграф" поделится главными из них, точно стоящими вашего внимания.

Музыкальное искусство

Победа в "Евровидении"

Группа "Kalush Orchestra" выиграла "Евровидение" впервые в истории конкурса с хип-хопом. Группа выступала с песней Stefania, а после выступления солист группы Олег Псюк со сцены обратился в мир с призывом спасти защитников Мариуполя из "Азовстали".

Правила "Евровидения" запрещают какие-либо политические призывы и предусматривают за это суровые санкции. Однако организаторы конкурса заявили, что не станут дисквалифицировать украинскую группу Kalush Orchestra и других участников, поддержавших Украину.

Это уже третья победа Украины в этом конкурсе за все время после Русланы в 2004 году и Джамалы в 2016-м.

Номинация на Grammy-2023

Клип украинской клипмейкерки Тани Муиньо на песню "As It Was" британского певца Гарри Стайлза номинировали на "Грэмми-2023".

"Грэмми" (Grammy) – самая престижная музыкальная награда в современной музыке, существующая с 1958 года. Ее можно сравнить с премией "Оскар" в кинематографе.

В этом году объявлено соревнование за победу в номинации "Лучшее музыкальное видео". Этот клип претендует на номинацию вместе с клипами на песни Адель, BTS, Кендрика Ламара, Doja Cat и Тейлор Свифт.

Литература

Премия мира немецких книжников

В последний день Франкфуртской книжной ярмарки в 2022 году Сергей Жадан получил Премию мира от Немецкой ассоциации издателей и книгораспространителей. Это одна из важнейших культурных наград в Германии, которую с 1950 г. за утверждением идеи мира получали выдающиеся деятели со всего мира. Призовой фонд составляет €25 000. Украинского писателя отметили "за выдающееся творческое творчество" и "гуманную позицию, с которой он, рискуя жизнью, возвращается к людям на войне и помогает им".

Также Жадан стал номинантом на Нобелевскую премию по литературе.

Национальная премия Медичи

Книга украинского писателя Андрея Куркова "Серые пчелы" отмечена Национальной премией Медичи во Франции за лучшее зарубежное произведение. Роман рассказывает о жизни людей во время войны на Востоке Украины.

Кроме того, в Нидерландах роман "Серые пчелы" вышел на первое место в десятке продаж, обогнав роман Fairy Tale ("Сказка") американского писателя Стивена Кинга.

Премия Городского совета Кракова имени Станислава Винценза

Оксана Забужко – первая украинская писательница, которая получит премию имени Станислава Винценза. Награда включает в себя финансовую составляющую в 50 000 злотых (390 тыс. гривен), статуэтку и право пользования титулом лауреата. Книги писательницы переведены более чем на 20 языков, а за свою литературную карьеру она получила ряд уважаемых знаков отличия.

Орден Почетного легиона

Посол Франции Этьен де Понсен вручил украинской поэтессе Лине Костенко высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.

Обращаясь к Лине Костенко, он отметил, что если бы охарактеризовать ее жизненный путь несколькими словами, он избрал бы "решительность, смелость и стремление к свободе". В свою очередь поэтесса ответила, что хочет посвятить эту награду нашим защитникам.

"Орден Почетного легиона — это рыцарский орден и получить его — это большая честь… Я отказываюсь от всех званий и политической бижутерии, но этот орден принимаю с большой благодарностью и посвящаю его нашим воинам, потому что это наш почетный Легион", — сказала Лина Костенко. .

Журналистика

Премия "Репортеры без границ"

Видеограф Мстислав Чернов и фотожурналист Евгений Малолетка вели репортажи для Associated Press с самого начала российской полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года. Они стали единственными журналистами, задокументировавшими последствия боевых действий и артиллерийских обстрелов в Мариуполе в течение 20 дней в марте 2022 года для международных СМИ.

Именно поэтому они получили премию за влияние "Репортеров без границ" — международной организации, которая защищает права людей на свободный доступ к достоверной информации.

В общей сложности этот тандем получил более 7 престижных журналистских наград в этом году, среди которых Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премия имени Георгия Гонгадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award и другие.

Кроме того, Евгений Малолетка стал фотографом года по версии британской газеты The Guardian.

Коллективная Пулитцеровская премия

В этом году украинские журналисты получили особое и престижное отличие, а именно Пулитцеровскую премию (The Pulitzer Prize). Она присуждается Школой журналистики Колумбийского университета в 21 номинациях в сфере медиа, музыки, драматургии с 1917 года. Размер премии составляет 15 тысяч долларов.

На официальном сайте опубликован полный перечень изданий и журналистов, ставших победителями в каждой из номинаций.

Отмечается, что украинские журналисты, несмотря на "бомбардировку, похищение, оккупацию и даже смерть в своих рядах, настойчиво пытаются дать точное представление об ужасной реальности, которая делает честь Украине и журналистам во всем мире".

Спорт

Титул сильнейшего человека планеты

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на турнире The Strongman Classic 2022 в Лондоне и стал сильнейшим человеком уже второй раз.

"Свою победу Алексей посвящает Украине и нашим ребятам, которые защищают нашу родину. Сейчас каждый на своем поле ведет Украину к победе, верим, что она уже близка, потому что смелость и сила в нашей украинской крови, и на нашей родной земле", — сказала помощница украинского стронгмена.

Первенство в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту среди женщин. Это первое золото в истории Украины в этом виде спорта среди женщин на чемпионатах Европы.

Серебро в Зимней Олимпиаде во фристайле (акробатика)

Александр Абраменко признан лучшим спортсменом страны в 2022 году по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Нынешняя медаль в зимних играх сделала его вторым мультимедалистом в истории Украины.

Чемпионские пояса

Украинский боксер Александр Усик сохранил свои чемпионские пояса в реванше. Он вторично победил британца Энтони Джошуа. Благодаря 170 точным ударам спортсмен защитил пояса WBO, WBA, IBF и IBO в сверхтяжелом весе.

Наука

Украинская ученая Марина Вязовская получила самую престижную награду по математике – медаль Филдса. Филдсовская премия является эквивалентом Нобелевской премии. Ее вручают раз в четыре года на открытии Международного математического конгресса.

Женщина решила задачу упаковки шаров в 8 и 24 измерительном пространстве.

Общество

Человек года

Американский журнал Time объявил Владимира Зеленского человеком года. Редакция отметила, что в этом году выбор был как никогда простым – "Владимир Зеленский активизировал мир так, как мы не видели десятилетиями".

Журнал отметил, что президент Украины Зеленский вдохновил украинцев и получил международное признание за свое мужество в противостоянии российскому вторжению.

Страна года

Украина стала страной года по версии The Economist.

Британское издание отметило четыре черты украинцев, в частности, героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

Это лишь маленькая часть побед, сопровождавших нас в этом году. По состоянию на 14 ноября Украина освободила 40% оккупированных территорий после начала полномасштабного наступления. Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 40 тыс. кв. км. Это в два с половиной раза больше площади подконтрольных россии сепаратисских псевдореспублик: Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.