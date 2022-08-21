Усик - Джошуа 2: лучшие моменты супербоя (видео)

Александр добыл одну из самых трудных побед в своей карьере

В ночь на воскресенье 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик (20-0, 13 КО) защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс The Ring в тяжелом бою против британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

Поединок для чемпиона прошел довольно тяжело, а победителя пришлось определять судьям, которые разделились во мнение насчет исхода реванша. Итоговый счет — 115-113, 113-115, 116-112 в пользу украинца.

Александр и Джошуа провели конкурентный бой, который мог завершиться досрочно. В 9-м раунде британский претендент был очень близок к нокауту, но украинский боксер продемонстрировал небывалую стойкость и "выжил" до конца 3-минутки. В чемпионских раундах Усик на голову был сильнее AJ.

Лучшие моменты боя Усик — Джошуа 2 (полный бой доступен на megogo):

Напомним, в андеркарде вечера бокса в Джидде выступил еще один украинец, Даниель Лапин, который добыл уверенную победу решением судей. У нас на сайте доступен видеообзор поединка Лапина со словацким "Бульдогом".

Ранее сообщалось, что за Усика взялась российская пропагандистка Скабеева, которой не понравился казацкий образ Александра на медиа-мероприятиях перед реваншем с Джошуа.