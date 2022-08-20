Усик обломал россиян с трансляцией боя с Джошуа в рф

В рф официально не покажут бой Усик — Джошуа 2

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проведут большой бой в Джидде (Саудовская Аравия). Россияне до последнего надеялись посмотреть поединок, однако в команде Александра отказались от общедоступной трансляции поединка на YouTube.

Об этом сообщает российское издание "Чемпионат". Усик никак не аргументировал отказ от трансляции на этой платформе, однако это может быть связано с ее доступностью в рф.

Добавим, российские пользователи тут же начали искать альтернативные (пиратские) способы, чтобы посмотреть поединок непобедимого украинца. Некоторые россияне даже начали оскорблять Усика за это решение.

Напомним, о том, что бой Усик — Джошуа 2 покажут на YouTube-канале Александра сообщила промоутерская компания К2, однако позже сам Александр не включил свой YouTube-канал в перечень официальных трансляций вечера бокса. Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как посмотреть поединок в Украине. К слову, "Телеграф" ведет текстовую трансляцию шоу в Джидде.