Усик - Джошуа 2: где и когда смотреть бой бесплатно

Чемпионский бой покажут бесплатно в Украине

Чемпионы Олимпийских игр-2012 Александр Усик (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проведут поединок в городе Джидда, Саудовская Аравия. Посмотреть в Украине второй бой украинца с британцем можно будет совершенно бесплатно.

Об этом 30 июля сообщила промоутерская компания K2 Promotions в Facebook. Сообщается, что большой бокс в Украине покажут сразу на нескольких платформах.

Показ боя Усик — Джошуа 2 будет бесплатным для зрителей на территории Украины. Трансляция будет доступна в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Суспільного Мовлення" и на YouTube-канале Усика – Usyk17. В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию.

По информации источника, все средства от спонсорства и покупки рекламы в рамках этого события передадут в благотворительный фонд помощи Украине Usyk Foundation, который основан Усиком.

К слову, во время шоу Усик — Джошуа 2 в андеркарде выступит украинский боксер Даниель Лапин. Его соперником в рейтинговом поединке будет словак Йозеф Юрко.

Бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа. Точное время начала шоу и главного боя станут известны ближе к началу поединка. Добавим, что на кону схватки будут стоять чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Все титулы сейчас принадлежат Усику.

Напомним, в первом бою Усик в 12-раундовом поединке деклассировал Энтони, отобрав у того все чемпионские пояса. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого боя. Еще одним титулом в супертяжелом весе, WBC, владеет британец Тайсон Фьюри, который объявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Диллианом Уайтом.

Полное видео боя Усик - Джошуа

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину Усик не сразу принял решение о проведении реванша с Джошуа. Сначала боксер вступил в ряды теробороны, однако позже все-таки решил выехать за рубеж для подготовки к второму поединку. Из-за ситуации на родине украинец сильно исхудал, но к 20 августу, похоже, с легкостью наберет необходимые кондиции. Бойцы уже провели несколько дуэлей взглядов, но особенно запомнилась первая.