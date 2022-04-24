Фьюри избил претендента, спел и попрощался с боксом: лучшие моменты боя с Уайтом

"Цыганский король" покидает бокс из-за обещания жене.

Тайсон Фьюри блестяще победил Диллиана Уайта, защищая свой пояс WBC, а затем объявил об окончании карьеры.

Тайсон рассказал, что пообещал своей жене Пэрис завершить карьеру после боя на "Уэмбли" (с Диллианом Уайтом, — Ред.).

"Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием", — заявил Фьюри сразу же после поединка.

Затем "Цыганский король" спел для своих фанатов.

А вот так Фьюри выходил на ринг в последний раз?!

А вот так Фьюри расправился с Уайтом в ринге:

Ранее сообщалось, что Александр Усик, который владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, выехал из Украины для подготовки ко второму поединку с Энтони Джошуа. Реванш с британцем запланирован на лето 2022 года. В первом бою украинец добыл впечатляющую победу по очкам и отобрал пояса у AJ. Ожидается, что в скором времени мир узнает имя нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте.