Александр Усик - Энтони Джошуа 2: названа дата и место реванша

Чемпионский бой пройдет в августе

Второй бой между чемпионом WBO, IBF, IBO, WBA в сверхтяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Первый поединок между боксерами завершился убедительной победой украинца.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing на своей странице в Twitter.

В сети опубликовали постер к поединку. Примечательно, что промоутеры назвали схватку: "Ярость у Красного моря".

Лучшие моменты 1-го боя:

Закулисье первого боя:

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф Усик не сразу принял решение о проведении реванша с Джошуа. Сначала боксер вступил в ряды теробороны, однако позже все-таки решил выехать за границу для подготовки к реваншу. Из-за ситуации на родине Александр сильно исхудал, но к августу, похоже, с легкостью наберет необходимые кондиции.

Добавим, что последним титулом в супертяжелом весе владеет британец Тайсон Фьюри, который после победы над Диллианом Уайтом объявил о завершении карьеры.

К слову, в доме Усика под Киевом оккупанты организовали свою базу. Позже жена боксера показала, что россияне сделали с ее двором.