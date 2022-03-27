Укр

Оккупанты организовали базу в доме Усика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Александр Усик с женой Екатериной Новость обновлена 27 марта 2022, 16:18
Александр Усик с женой Екатериной

Захватчики находятся в доме олимпийского чемпиона.

В воскресенье, 27 марта, на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в доме чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO, WBA и IBF Александра Усика оккупанты сделали мини-базу.

Об этом сообщила жена боксера Екатерина Усик в сторис на своей странице в Instagram.

Екатерина показала скриншот переписки с односельчанкой. Та сообщила, что в доме Усика в Ворзеле (Киевская область) оккупанты организовали мини-базу, а во двор боксера заехали танки и БТРы. Супруга Александра коротко прокомментировала это.

"Поживите в моем доме! Недолго Вам осталось! Дон Дон Дон!", — написала Екатерина.

Екатетерина Усик сообщила, что оккупанты сделали с ее домом
Екатетерина Усик сообщила, что оккупанты сделали с ее домом

Ранее дом Усика был обстрелян кадыровцами.

Напомним, Александр Усик начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Для этого украинец ушел из теробороны Киева и отправился за границу. Чемпионский поединок должен состояться весной/летом 2022 года. В первом поединке украинец в 12-раундовом бою деклассировал Джошуа.

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Александр Захожий добыл эффектную победу над греческим боксером.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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