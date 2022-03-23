Укр

Усик покинул Украину для подготовки к бою с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
172
Александр Усик Новость обновлена 23 марта 2022, 16:06
Александр Усик

Боксер на весь мир сможет рассказать об ужасах войны.

В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выехал из Украины.

Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в комментарии для tribuna.

Гутцайт отметил, что спортсмены в такое тяжелое время для страны должны соревноваться и побеждать, а после победы Александр может на весь мир заявить о военных преступлениях россиян в Украине.

"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали. Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", — заявил Гутцайт.

Отметим, у Усика есть трое детей, что дает ему право беспрепятственно пересекать границу Украины, сообщил менеджер боксера Эгис Климас.

Добавим, что дата боя с Джошуа пока не известна, однако реванш может состояться весной/летом 2022 года. В первом бою Усик в 12-раундовой схватке деклассировал британца. Напомним, Василий Ломаченко пока остается в Украине, а его бой за званием абсолютного чемпиона мира в легком весе с австралийцем Джорджем Камбососом, похоже, не состоится. К слову, и Ломаченко и Усик после начала войны вступили в ряды теробороны.

Теги:
#Украина #Бокс #Россия #Война с Россией
Йенс Столтенберг
Новости Европы
Генсек НАТО ответил на громкое предложение Польши по Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО ответил на громкое предложение Польши по Украине
Дата публикации
Категория
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Категория
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Дата публикации
Категория
сергей шойгу не появляется на публике уже вторую неделю
шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию