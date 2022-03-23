Усик покинул Украину для подготовки к бою с Джошуа

Боксер на весь мир сможет рассказать об ужасах войны.

В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выехал из Украины.

Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в комментарии для tribuna.

Гутцайт отметил, что спортсмены в такое тяжелое время для страны должны соревноваться и побеждать, а после победы Александр может на весь мир заявить о военных преступлениях россиян в Украине.

"Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали. Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", — заявил Гутцайт.

Отметим, у Усика есть трое детей, что дает ему право беспрепятственно пересекать границу Украины, сообщил менеджер боксера Эгис Климас.

Добавим, что дата боя с Джошуа пока не известна, однако реванш может состояться весной/летом 2022 года. В первом бою Усик в 12-раундовой схватке деклассировал британца. Напомним, Василий Ломаченко пока остается в Украине, а его бой за званием абсолютного чемпиона мира в легком весе с австралийцем Джорджем Камбососом, похоже, не состоится. К слову, и Ломаченко и Усик после начала войны вступили в ряды теробороны.