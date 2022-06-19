Олександр Усик — Ентоні Джошуа 2: названо дату та місце реваншу

Чемпіонський бій пройде у серпні

Другий бій між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться 20 серпня у Джидді. Перший поєдинок між боксерами завершився переконливою перемогою українця.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing на своїй сторінці у Twitter.

У мережі опублікували постер до поєдинку. Примітно, що промоутери назвали бій: "Лють у Червоного моря".

Найкращі моменти 1-го бою:

Залаштунки першого бою:

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф Усик не відразу прийняв рішення про проведення реваншу з Джошуа. Спочатку боксер вступив до лав тероборони, проте пізніше все-таки вирішив виїхати за кордон для підготовки до реваншу. Через ситуацію на батьківщині Олександр сильно схуд, але до серпня, схоже, з легкістю набере необхідні кондиції.

Додамо, що останнім титулом у надважкій вазі володіє британець Тайсон Ф’юрі, який після перемоги над Ділліаном Вайтом оголосив про завершення кар’єри.

До речі, у будинку Усика під Києвом окупанти організували свою базу. Пізніше дружина боксера показала, що росіяни зробили із її двором.