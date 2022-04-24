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Ф’юрі побив претендента, заспівав і попрощався з боксом: найкращі моменти бою з Вайтом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт Новина оновлена 24 квітня 2022, 02:03
Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт

"Циганський король" залишає бокс через обіцянку дружині.

Тайсон Фьюрі блискуче переміг Ділліана Вайта, захищаючи свій пояс WBC, а потім оголосив про закінчення кар’єри.

Тайсон розповів, що пообіцяв своїй дружині Періс завершити кар’єру після бою на "Уемблі" (з Ділліаном Вайтом, — Ред.).

"Ні, я пообіцяв своїй дружині, що я не повернуся в ринг через 14 років виступів. Я люблю вас, мої вболівальники. Дякую вам велике! Мені сподобалося битися перед вами на "Вемблі". Дякую Великобританії за теплий прийом", — заявив Ф’юрі відразу ж після поєдинку.

Потім Циганський король заспівав для своїх фанатів.

Ось так Ф’юрі виходив на ринг востаннє?

А ось так Ф’юрі розправився з Вайтом у ринзі:

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик, який володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, виїхав з України для підготовки до другого поєдинку з Ентоні Джошуа. Реванш із британцем запланований на літо 2022 року. У першому бою українець здобув красиву перемогу за очками та відібрав пояси в AJ. Очікується, що незабаром світ дізнається ім’я нового абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Ділліан Уайт #Ентоні Джошуа
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