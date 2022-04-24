Ф’юрі одним ударом нокаутував Вайта (відео)

"Циганський король" знову видав шоу.

У суботу, 23 квітня, в Лондоні (Великобританія) на арені "Уемблі" відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став чемпіонський супербій за титул WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт. Перемогу здобув Ф’юрі, який зберіг за собою статус чемпіона.

Ф’юрі (32-0-1, 22 КО) володів перевагою по ходу всього бою, який тривав лише 6 раундів. Вайт (28-3, 19 КО) у середині 12-раундової сутички пропустив аперкот і впав на канвас. Претендент хотів підвестися, але ноги його вже не слухали, і рефері зафіксував перемогу Тайсона технічним нокаутом у 6-му раунді.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Усик, який володіє рештою поясів у хевівейті, прийняв рішення покинути Україну для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок має відбутися влітку 2022 року. Нагадаємо, у першому бою Олександр зробив урок боксу британцю. Очікувалося, що в наступному бою буде визначений абсолютний чемпіон у суперважкій вазі, проте Тайсон серйозно заговорив про закінчення кар’єри.

Нагадаємо, в андекарді шоу Фьюрі — Вайт бився зведений брат Тайсона Томмі. Британець, який виступає у напівважкій ваговій категорії, ефектно відправив поляка Бочанські в нокдаун, але часу, щоб добити суперника, Томмі не вистачило.