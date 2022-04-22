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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт: пряма трансляція бою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт Новина оновлена 22 квітня 2022, 16:46
Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт

Супербій пройде на "Уемблі".

У суботу, 23 квітня, на лондонському стадіоні "Уемблі" відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі за пояс WBC Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію шоу, початок о 21:00 за київським часом. Головний бій розпочнеться ближче до півночі.

Що на кону

33-річний Ф'юрі хоче завершити кар'єру непереможним бійцем. На його рахунку 31 перемога, 22 нокаутом. 34-річний Уайт може похвалитися 28 перемогами (19 нокаутом) при двох поразках (від Джошуа і Повєткіна, — ред.). На кону поєдинку стоятиме пояс WBC. Крім того, у разі перемоги Уайт стане новим чемпіоном за версією The Ring (титулом зараз володіє "Циганський король").

Андеркард шоу

Промовідео бою

Слова перед боєм

Тайсон Фьюрі заявив, що бій із Вайтом стане для нього останнім. Британець, схоже, не хоче битися за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем бою Усик — Джошуа 2.

"Знаю, що ніхто мені не вірить, адже всі думають, що я женуся за грошима. Лише небагатьом відомо, що для мене гроші взагалі нічого не означають, — стверджує Тайсон. — Коротше, я йду. Мені більше нічого доводити, я зробив все, що повинен був зробити. Ось так. Чи я переможу, програю або зведу бій (з Вайтом) внічию, ми влаштуємо хорошу бійку, а потім відправимося додому, і на цьому все", — цитує Ф’юрі vringe.

Вайт зазначив, що нічого не боїться і готовий провести свій найважливіший бій у кар’єрі на найвищому рівні.

"Я тренуюся, я готуюся до найбільшого бою в житті, і мені не потрібні безглузді перельоти (на заходи для ЗМІ), марна трата часу. Якщо воно того варте, я буду щасливий це зробити. Але я не робитиму нічого, якщо воно того не варто. Чуєте мене? Все просто", — заявив Вайт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися бій Ф’юрі — Вайт в Україні, а також хто фаворит у цьому поєдинку.

Нагадаємо, іншими основними поясами у гевівейті володіє Олександр Усик. Українець виїхав із країни, щоб підготуватися до реваншу із британцем Ентоні Джошуа. Перший поєдинок між боксерами завершився переконливою перемогою Олександра рішенням суддів. Другий бій пройде влітку 2022 року.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Ділліан Уайт
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