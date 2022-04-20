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Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт: букмекери здивували прогнозом на головний бій квітня

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Тайсон Ф’юрі та Ділліан Вайт Новина оновлена 20 квітня 2022, 21:27
Тайсон Ф’юрі та Ділліан Вайт

"Циганський король" повертається на ринг.

Чемпіон світу за версіями WBC і The Ring у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі проведе другий захист пояса проти свого співвітчизника та тимчасового чемпіона WBC Ділліана Вайта. Напередодні букмекери визначили фаворита поєдинку.

Відповідний прогноз доступний на сайті букмекерської контори Парі-Матч.

На думку фахівців, непереможний Ф’юрі є беззаперечним фаворитом бою. На його перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,16. Водночас тріумф Вайта оцінюється в 5,00. Нічия вкрай малоймовірна – 23,00. На дострокову перемогу чемпіона можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.72, а на такий успіх претендента — 5,50. Букмекери не вірять у перемогу Ділліана за очками — 23,00, а ось тріумф Тайсона після 12 раундів ймовірніший — 3,20.

Прогноз букмекерів на бій Тайсон Фьюрі — Ділліан Вайт (дані за 20 квітня):

  • Парі-Матч: (перемога Фьюрі 1,16 — нічия 23,00 — перемога Вайта 5,00)

Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі-Вайт отримає шанс битися за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем поєдинку Олександр Усик-Ентоні Джошуа. Українець уже розпочав підготовку до реваншу, який заплановано на літо 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитись шоу боксу Ф’юрі — Вайт у прямому ефірі в Україні.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Ділліан Уайт
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