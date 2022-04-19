Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт: де і коли дивитися чемпіонський бій

Великий бій відбудеться на "Уемблі"

Поки українець Олександр Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа, найближчого вікенду відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі — Ділліан Уайт. У прямому ефірі в Україні вечір боксу у Лондоні 23 квітня покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У суботу, 23 квітня в Лондоні (Велика Британія) на легендарній футбольній арені "Уемблі" Тайсон Ф’юрі проведе другий захист чемпіонського поясу WBC, який він здобув у "трилогії" з американцем Деонтеєм Вайлдером. Непереможному "Циганському королю" протистоятиме британець Ділліан Уайт, який є тимчасовим чемпіоном WBC у гевівейті (офіційний претендент, — Ред.).

Пряма трансляція шоу боксу на megogo розпочнеться 23 квітня о 21:00 за київським часом. Початок головного бою очікується після опівночі. Подивитися поєдинок можна буде за передплатою (вартість пробної підписки становить 29 грн).

Нагадаємо, у минулому бою Ф’юрі брутально нокаутував Уайлдера.

Уайт, у свою чергу, побив за 4 раунди росіянина Олександра Повєткіна.

Андеркард шоу Ф’юрі — Уайт

Зазначимо, переможець цієї сутички може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти переможця бою Усик — Джошуа, які проведуть бій за пояси WBO, WBA, IBF влітку 2022 року.

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Нагадаємо, Усик після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вступив до лав тероборони, проте пізніше боксер все-таки вирішив провести бій з Джошуа. До речі, окупанти обстріляли будинок українського боксера на Київщині.