Укр

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: где и когда смотреть чемпионский бой

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт Новость обновлена 19 апреля 2022, 19:29
Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт

Большой бой состоится на "Уэмбли"

Пока украинец Александр Усик готовится к реваншу с Энтони Джошуа, в ближайший уик-энд состоится чемпионский бой в супертяжелом весе Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. В прямом эфире в Украине вечер бокса в Лондоне 23 апреля покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В субботу, 23 апреля в Лондоне (Великобритания) на легендарной футбольной арене "Уэмбли" Тайсон Фьюри проведет вторую защиту чемпионского пояса WBC, который он добыл в "трилогии" с американцем Деонтеем Уайлдером. Непобедимому "Цыганском королю" будет противостоять британец Диллиан Уайт, который является временным чемпионом WBC в хевивейте (официальный претендент, — Ред.).

Прямая трансляция шоу бокса на megogo начнется 23 апреля в 21:00 по киевскому времени. Начало главного боя ожидается после полуночи. Посмотреть поединок можно будет по подписке (стоимость пробной подписки составляет 29 грн).

Напомним, в прошлом бою Фьюри брутально нокаутировал Уайлдера.

Уайт, в свою очередь, избил за 4 раунда россиянина Александра Поветкина.

Андеркард шоу Фьюри - Уайт
Андеркард шоу Фьюри - Уайт

Отметим, победитель этой схватки может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против победителя боя Усик — Джошуа, которые сразятся за пояса WBO, WBA, IBF летом 2022 года.

Напомним, Усик после начала полномасштабного вторжения рф в Украину вступил в ряды теробороны, однако позже боксер все-таки принял решение провести бой с Джошуа. К слову, оккупанты обстреляли дом украинского боксера в Киевской области.

Теги:
#Украина #Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Диллиан Уайт
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