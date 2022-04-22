Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт: прямая трансляция боя

Супербой пройдет на "Уэмбли".

В субботу, 23 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский поединок в супертяжелом весе за пояс WBC Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу, начало в 21:00 по киевскому времени. Главный бой начнется ближе к полуночи.

Что на кону

33-летний Фьюри хочет завершить карьеру непобедимым бойцом. На его счету 31 победа, 22 нокаутом. 34-летний Уайт может похвастаться 28 победами (19 нокаутом) при двух поражениях (от Джошуа и Поветкина, — ред.). На кону поединка будет стоять пояс WBC. Кроме того, в случае победы Уайт станет новым чемпионом по версии The Ring (титулом владеет сейчас "Цыганский король").

Андеркард шоу

Промовидео боя

Слова перед боем

Тайсон Фьюри заявил, что бой с Уайтом станет для него последним. Британец, похоже, не хочет драться за титул абсолютного чемпиона мира с победителем боя Усик — Джошуа 2.

"Знаю, что никто мне не верит, ведь все думают, что я гонюсь за деньгами. Лишь немногим известно, что для меня деньги вообще ничего не значат, – утверждает Тайсон. – Короче, я ухожу. Мне больше нечего доказывать, я сделал всё, что должен был сделать. Вот так-то. Одержу ли я победу, проиграю или сведу бой (с Уайтом) вничью, мы устроим хорошую драку, а затем отправимся домой, и на этом всё", — цитирует Фьюри vringe.

Уайт отметил, что ничего не боится и готов провести свой самый важный бой в карьере на высшем уровне.

"Я тренируюсь, я готовлюсь к самому большому бою в жизни, и мне не нужны бессмысленные перелеты (на мероприятия для СМИ), пустая трата времени. Если оно того стоит, я буду счастлив это сделать. Но я не стану делать ничего, если оно того не стоит. Слышите меня? Все просто", — заявил Уайт.

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Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть бой Фьюри — Уайт в Украине, а также кто фаворит в этом поединке.

Напомним, другими основными поясами в хевивейте владеет Александр Усик. Украинец выехал из страны, чтобы подготовиться к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Второй бой пройдет летом 2022 года. Первый поединок между боксерами завершился убедительной победой Александра решением судей.