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Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт: букмекеры удивили прогнозом на главный бой апреля

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт Новость обновлена 20 апреля 2022, 21:27
Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт

"Цыганский король" возвращается на ринг.

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет вторую защиту пояса против своего соотечественника и временного чемпиона WBC Диллиана Уайта. Накануне букмекеры определили фаворита поединка.

Соответствующий прогноз доступен на сайте букмекерской конторы Пари-Матч.

По мнению специалистов, непобедимый Фьюри является безоговорочным фаворитом боя. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,16. В то же время триумф Уайта оценивается в 5,00. Ничья крайне маловероятна — 23,00. На досрочную победу чемпиона можно сделать ставку с коэффициентом 1.72, а на подобный успех претендента — 5,50. Букмекеры не верят в победу Диллиана по очкам — 23,00, а вот триумф Тайсона по истечении 12 раундов более вероятен — 3,20.

Прогноз букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт (данные за 20 апреля):

  • Пари-Матч: (победа Фьюри 1,16 — ничья 23,00 — победа Уайта 5,00)

Напомним, победитель боя Фьюри — Уайт получит шанс сразиться за титул абсолютного чемпиона мира с победителем поединка Александр Усик — Энтони Джошуа. Украинец уже начал подготовку к реваншу, который запланирован на лето 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть шоу бокса Фьюри — Уайт в прямом эфире в Украине.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Диллиан Уайт
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