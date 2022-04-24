Фьюри одним ударом нокаутировал Уайта (видео)

"Цыганский король" вновь выдал шоу.

В субботу, 23 апреля, в Лондоне (Великобритания) на арене "Уэмбли" состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский супербой за титул WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Победу добыл Фьюри, который сохранил за собой статус чемпиона.

Фьюри (32-0-1, 22 КО) владел преимуществом по ходу всего боя, который продлился только 6 раундов. Уайт (28-3, 19 КО) в середине 12-раундовой схватки пропустил апперкот и рухнул на канвас. Претендент хотел подняться, но ноги его уже не слушали, и рефери зафиксировал победу Тайсона техническим нокаутом в 6-м раунде.

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Ранее сообщалось, что владеющий остальными поясами в хевивейте Александр Усик принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. Этот поединок должен пройти летом 2022 года. Напомним, в первом бою Александр преподал урок бокса британцу. Ожидалось, что в следующем бою будет определен абсолютный чемпион в супертяжелом весе, однако Тайсон всерьез заговорил об окончании карьеры.

Напомним, в андекарде шоу Фьюри — Уайт бился сводный брат Тайсона Томми. Британец, который выступает в полутяжелой весовой категории, эффектно отправил поляка Бочански в нокдаун, но времени, чтобы добить соперника, Томми не хватило.