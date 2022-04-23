Фьюри отправил соперника в тяжелейший нокдаун, но тот и не думал сдаваться (видео)

Брат "Цыганского короля" добыл победу

В субботу, 23 апреля, на шоу бокса Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт выступил сводный брат чемпиона WBC в тяжелом весе Томми Фьюри. Британец в 6-раундовом поединке одолел поляка Даниэля Бочански.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Фьюри (8-0, 4 КО) владел преимуществом над Бочански (10-2, 2 КО) на протяжении всей схватки. В пятом раунде мощнейшим ударом с правой британец уложил оппонента на канвас. На удивление публики поляк поднялся и даже сумел "выжить" до конца дуэли. По итогам поединка все трое судей отдали победу Фьюри. Итоговый счет — 60-54. Для непобедимого Томми эта победа стала 8-й в карьере, а вот Даниэль проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 10 побед.

Главный бой вечера Фьюри — Уайт начнется позднее. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть супербой в Украине, а также делился свежим прогнозом букмекеров на это противостояние.

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Напомним, победитель боя Фьюри — Уайт может стать следующим соперником Александра Усика. Но для начала украинцу нужно сразиться с Энтони Джошуа во второй раз. Александр уже выехал из Украины для подготовки к реваншу с британцем.