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Ф’юрі відправив суперника в важкий нокдаун, але той і не думав здаватися (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Томмі Ф’юрі – Даніель Бочанскі Новина оновлена 23 квітня 2022, 22:29
Томмі Ф’юрі – Даніель Бочанскі

Брат "Циганського короля" здобув перемогу

У суботу, 23 квітня, на шоу боксу Тайсон Ф’юрі — Ділліан Вайт виступив зведений брат чемпіона WBC у важкій вазі Томмі Ф’юрі. Британець у 6-раундовому поєдинку здолав поляка Даніеля Бочанскі.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Twitter.

Ф’юрі (8-0, 4 КО) володів перевагою над Бочанськи (10-2, 2 КО) протягом усієї дуелі. У п’ятому раунді потужним ударом з правої Томмі уклав опонента на канвас. На подив публіки поляк піднявся і навіть зумів "вижити" до кінця дуелі. За підсумками поєдинку усі троє суддів віддали перемогу Ф’юрі. Підсумковий рахунок — 60-54. Для непереможного Томмі ця перемога стала 8-ою у кар’єрі, а ось Даніель програв удруге, маючи у своєму послужному списку 10 перемог.

Головний бій вечора Ф’юрі — Вайт почнеться пізніше. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися супербій в Україні, а також ділився свіжим прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі — Вайт може стати наступним суперником Олександра Усика. Але для початку українцю треба битися з Ентоні Джошуа вдруге. Олександр уже виїхав з України для підготовки до реваншу з британцем.

Теги:
#Бокс #Томмі Ф'юрі
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