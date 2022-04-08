Усик сильно схуд через війну

Боксер дуже переживає через події в Україні.

Український боксер, чемпіон світу за декількома основними версіями в суперважкій вазі Олександр Усик, який вирушив за кордон для підготовки до бою з Джошуа, дуже схуднув через війну в Україні.

Про це в інтерв’ю PravdaTUT Lviv розповіла дружина боксера Катерина.

"Олександр за тиждень війни втратив кілограм 10. Він був у такому жаху, у такому шоку, його так розривало… Він бачив, що я роблю. Я говорю: "Саш, будь ласка, люди просять, треба говорити, якось підтримувати". Але йому дуже складно", – розповіла Катерина.

Катерина зазначила, що Олександр і у мирний час не дуже любить давати інтерв’ю, а під час війни це було для нього ще складніше.

"Але він все одно виходить в ефіри, щось говорить. Його позиція зрозуміла. Він завжди був за Україну, завжди прославляв її та прославлятиме, на скільки вистачить здоров’я та сил", – заявила Катерина.

Зазначимо другий бій Усіка та Джошуа відбудеться влітку 2022 року.

Нагадаємо, будинок Олександра та Катерини у Ворзелі (Київська область) обстріляли "кадировці". Потім окупанти організували базу в Усика у дворі. Пізніше Катерина показала наслідки перебування росіян у її будинку.