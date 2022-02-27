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Українські боксери підтримують Батьківщину: Ломаченко пішов у ТРО, а Усік записав емоційне відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Олександр Усік Новина оновлена 27 лютого 2022, 21:37
Олександр Усік

Українці виступають на захист своєї держави

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усік підтримують свою країну під час вторгнення Росії. Дворазовий чемпіон світу, професійний боксер Ломаченко вирішив захищати Україну, вступивши до лав територіальної оборони.

Про це повідомив мер Білгород-Дністровського, зазначивши, що бійці охоронятимуть порядок, не допустять диверсантів і мародерів.

Непереможений боксер-професіонал Олександр Усік записав звернення до українського народу. Зі сльозами на очах, він назвав його найсильнішим у світі.

"Я хочу вам усім сказати спасибі. Ви — сила", — сказав боксер українською. Потім, перейшовши на російську "щоб її зрозуміли інші люди", він зазначив, що воюють вони не з українським урядом чи армією, а з народом. "Це наша земля, ми тут удома і не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти — ми самі себе звільнимо", — сказав Усік у зверненні.

Раніше боксер записував звернення до лідера країни-агресора Володимира Путіна та російського народу із закликом зупинити війну.

Як писав "Телеграф", на підтримку України висловилася також низка голлівудських знаменитостей, зокрема Міла Йовович, яка народилася в нашій країні.

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#Бокс #Василь Ломаченко #Олександр Усик
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